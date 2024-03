Más de cuarenta familias fueron estafadas con la venta de muebles

Foto 1/2 Foto 2/2

Las tiendas virtuales permiten comprar sin moverte de tu casa. Elegís el producto que más te gustó, las formas de pago, cómo y cuándo recibirlo todo desde una computadora o un celular. Pero también tiene consecuencias negativas, entre ellas, el riesgo de ser estafado. Algo que le ocurrió a cuarenta familias de todo el país con una mueblería.



María Pía es de Rosario. El 5 de diciembre de 2023 compró una cama para su bebé. Antes de dar el ok a la compra, revisó las redes sociales del negocio, el Instagram contaba en ese momento con 43 mil seguidores, entre ellos, varios famosos. No había un solo comentario negativo y las imágenes demostraban un trabajo acorde al precio de los productos que ofrecían.



Una vez que se realizó la compra, a María Pía le llegó un formulario de Google con preguntas que respondió sin dudar porque supuestamente eran para que la dueña del local le envíe la factura.



“Cumplido el tiempo pactado de la entrega - 60 días hábiles - le empecé a preguntar por la cama y siempre ponía excusas pero respondía”, señaló la mujer víctima de la estafa, que además tiene los chats donde la empresa le pasa contacto de un flete que entregaría el producto. Le dieron día y horario de entrega. Pero nunca llegó.



La supuesta empresa tiene un número de celular para las compras, otro para logística y uno distinto para los fletes.



Sospechando que algo estaba pasando, María Pía puso “estafa” en el buscador de Facebook y de inmediato se encontró con un montón de otras familias que estaban en la misma situación que ella: pagando por una mercadería que no existe. Insistió en que le devuelvan su dinero, pero no tuvo suerte y realizó la denuncia correspondiente en la Fiscalía.



Alejandrina es otra de las rosarinas afectadas. A diferencia de la historia anterior, ella nunca recibió la factura de la compra y destacó que la comunicación entre el vendedor y la compradora fue siempre fluida y constante antes - saldando dudas - y durante la supuesta producción del producto, por ende no tuvo dudas en comprar.



Pero con el correr de los días y tras haber realizado el pago, eso cambió. “Hola Ale, te pido mil disculpas! tu chat había quedado abajo de todos los que entraron. Ahora te indico fecha de entrega”, se lee en un mensaje que la empresa trucha le dejó a la rosarina en su Whatsapp luego de ella consultara repetidas veces para cuándo estaría el producto. Además, en la misma conversación indicaron que la demora en responder los mensajes se debía a que estaban con poco personal por vacaciones.



Finalmente sucedió lo mismo que con María Pía. Recibió el mensaje más esperado: la fecha de entrega. Pero el flete nunca llegó al domicilio. Primero le dijeron que el vehículo de reparto se había roto, pero después dejaron de responderle.



Alejandrina le contó a su entorno más cercano lo que estaba pasando y una amiga le pasó el grupo de Facebook. “Entré y empecé a leer todo”, contó a este medio y agregó: “La persona que estafa no trabaja sola porque tienen un minuto a minuto que no se puede creer. Cada grupo de whatsapp que armábamos los estafados, lo denunciaban”.



En esa página y en contacto con los demás perjudicados empezaron a rastrear información de la persona que realiza el daño económico y que en su cuenta personal de Instagram asegura ser la creadora de la falsa mueblería que se queda con el dinero de los clientes. Ahí descubrieron que las fotos que usa son de otras empresas, incluso las que manda durante el proceso de producción.



“Al día de hoy sigue estafando porque hace dos días se agregaron personas al grupo”, señaló Alejandrina quien también destacó que la cuenta de Instagram de la supuesta empresa pagaba por publicidad, por ende pueden ser muchas más las personas que aún no se enteraron que están siendo engañadas. Esa página fue eliminada.



Luego de las denuncias y las cuentas bancarias bloqueadas, la responsable devolvió el dinero a pocas familias. Pero no sin antes amenazarlos. Otros, como María Pía siguen pagando cuotas de un mueble que no van a tener. (Rosario3)