Elefante marino apareció en el Delta del río Paraná y llamó la atención: videos

Una llamativa situación sorprendió esta mañana, a las personas que se encontraban en un parador ubicado sobre el río Paraná de las Palmas, que es el más meridional de los grandes brazos en que se divide el río Paraná sobre el tramo final de su Delta.El río Paraná de las Palmas se halla completamente dentro de la Provincia de Buenos Aires y la sorpresiva visita apareció en el Parador Cruz Alta de San Fernando, donde desde el río, apareció un ejemplar hembra de elefante marino y estuvo en la playa del lugar."Está en la orilla, quiere volver al río, pero nos dijeron que la dejemos estar en la costa, que no la toquemos. Ella estuvo un rato en la arena", detalló Luciana Cebral, hija del dueño del parador ubicado en el kilómetro 56 del río.Este tipo de animales suelen perderse y vararse en aguas de río mientras nadan y se separan de su manada, por lo que es muy importante, poder guiarlos nuevamente hacia el mar, para que retomen su nado natural.Según relató, la situación ocurrió minutos antes del mediodía y, pese a que se esperaba la llegada de Prefectura y Defensa Civil al lugar, para que puedan guiar al animal nuevamente a aguas abiertas, desde Fundación Temaikén indicaron que no hay medios para poder trasladar a la elefanta por medios acuáticos, ya puede llegar a pesar cerca de una tonelada."Informaron que no tienen los medios acuáticos para rescatarlo, entonces cuando ingrese al agua hay que tratar de guiarlo para el Río de la Plata. El único caso en el que pueden acceder los rescatistas es si está cerca de zona terrestre donde se pueda ir con auto y grúa", contó Luciana a