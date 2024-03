Fin de semana extra largo: Las reservas rozan el 85% en Entre Ríos

Este jueves arranca, para algunos, un fin de semana extra largo, teniendo en cuenta los días de celebración de la Semana Santa y los feriados por el Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas. Además quienes tienen la posibilidad realizan un viaje y Entre Ríos es una de los puntos principales de recepción de visitantes.Leonardo Schey, integrante de la Cámara Entrerriana de Turismo, anticipó que se está relevando a diario el nivel de reservas y que ya alcanza "por encima de un 83 por ciento" en toda la provincia. "En la Costa del Paraná y el corredor Centro están un poco por debajo de los índices de la Costa del Uruguay, que ya está con encima del 90 por ciento"."Creemos que van a levantar los niveles, pero no nos animamos a decir que llegaremos a un 100 por ciento" precisó y adelantó que se contará con "un turista gasolero. El promedio en la provincia es de 2 a 3 noches y tendremos una fuerte rotación. Además, se ve muy poca cantidad de uruguayos que nos eligen, está vez no nos vamos a beneficiar de la semana uruguaya".Estimó que hay un "75 por ciento de reservas en Concordia, Colon con 85, San José llega a 90 por ciento, los complejos termales logran casi 100 en Gualeguaychú, Chajarí y Federación ya van por 87 por ciento. Años anteriores estos números eran todos más cercanos al 95 por ciento"."Los mejores fines de semana largos de la provincia son Carnaval y Semana Santa. Antes estábamos acostumbrados a estar desbordados porque se derivaban turistas de una ciudad a la otra, hoy se siente la falta de divisas y no tenemos las ciudades colmadas. Se va a trabajar bien, pero va a alcanzar para los gastos nada más porque nuestros impuestos crecen mes a mes", dijo Schey.Agregó que "esperamos un fin de semana gasolero, se ve más gente en las cabañas que en los hoteles y eso es un indicio gasolero ya que en la cabaña podes almorzar o cenar y evitas una salida. Es un turismo de dos noches, no de cuatro, algo que no se veía nunca en Semana Santa.Los gastronómicos van a tener que tener llamadores para atraer clientes".Finalmente, cuestionó que si bien la nueva gestión de Turismo "viene haciendo un trabajo de promoción para la temporada baja y se viajó a Uruguay, Santa Fe y Córdoba, aún no está funcionando. Mejoraron las reservas de Rosario o Córdoba pero se cayeron las de Uruguay"."El Consejo Turismo planteó cosas interesantes y esperamos que sea así, esperamos que el gobernador Rogelio Frigerio destine capital para invertir en la promoción como prometió, para que se mueva la rueda económica que gira en torno al sector privado Esperamos que el Ente Mixto de Turismo salga, pero falta porque aún no están los fondos para que funcione en forma autárquica. En el ámbito nacional hemos pedido que se baje el costo de la energía a todos los entrerrianos y bajen los impuestos internos de las boletas". (Reporte 2820)