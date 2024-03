Guardaparques de El Palmar temen más recorte del personal: “Hoy se corre riesgo”

Política Milei anunció que se darán de baja nuevos cargos públicos

En primer lugar, contextualizó el inicio del problema que los llevó a no prestar servicios en los parques de Entre Ríos: “. Tenemos guardaparques, brigadistas de incendios forestales, que tienen contrato. Hasta años anteriores veníamos con la posibilidad de generar los concursos para un pase a planta permanente. Son, en muchos casos, trabajadores que tienen más de 20 años de trabajo como brigadistas”.De ese modo, profundizó cuál fue la otra determinación que complicó la continuidad de sus funciones: “Otra de las medidas que tomó el Gobierno es que todos los organismos del Estado nacional a partir del 1 de enero debían trabajar con el presupuesto del año 2023. Esto implica que el Parque Nacional El Palmar para este 2024 podría funcionar los primeros cinco meses y después no le alcanzaría el presupuesto para el resto del año”.“Nosotros arrancamos el 1 de enero sin autoridades designadas de la administración de parques nacionales. Recién sucedió a mitad de marzo. Desde el 1 de enero hasta ahora se firmaron los contratos por ese primer trimestre. Estuvimos enero, febrero y mitad de marzo sin contratos firmados”, aseveró.A pesar de todo esto, explicó que “las tareas no se dejaron de hacer nunca. La atención al visitante durante enero y febrero, donde en ningún momento interrumpimos la visita en la temporada, comprensible para el sector turístico. Hay compañeros que fueron a combatir incendios forestales a la Patagonia, que son de público conocimiento.o”.Ante esta situación, el referente expresó la medida optada por los trabajadores: “Desde el miércoles pasado, que tuvimos una gran asamblea en El Palmar, tomamos la decisión de que el fin de semana anterior los trabajadores estuvimos de paro, dado que somos nosotros los que habilitamos los senderos para que la gente entre con seguridad. Sabemos que esto puede traer consecuencias para terceros, pero fue nuestra manera después de tres meses de que nadie nos atendió y nos acompañó, fue nuestra forma de expresarnos. A partir de esa medida es que empezaron a acercar funcionarios locales y provinciales”.