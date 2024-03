Tragedia en Neuquén: ¿por qué los padres pueden olvidar a sus hijos en el auto?

Automático o consciente

En algunos países, ciertos autos. El Consejo Nacional de Seguridad de EE.UU. hace una recomendación que puede parecer ridícula:. Porque, advierten,. Sobre todo, a los padres que están bajo mucho estrés.. Pero, un pequeño cambio en la rutina, una mínima distracción, sin que exista una patología puede alcanzar para desencadenar, que podrían explicar un olvido tan inexplicable como el de dejar un hijo a bordo, sin necesidad de que la persona tenga una patología o sufra un deterioro cognitivo.. Cuando son cuestiones rutinarias, decide ahorrar el recurso intelectual y activa el circuito automático: vestirse, lavarse los dientes, desayunar, caminar, manejar, etcétera, se hace de modo automático. En”, explica María Roca, coordinadora científica de la Fundación - Instituto de Neurología Cognitiva (Ineco).”, detalla la especialista.Muchas veces, el estrés que viven los padres a la hora de organizar las complejas rutinas familiares puede ser un factor que incida. “. El estrés provoca reacciones hormonales que afectan el lóbulo frontal y el hipocampo, que inciden en la toma de decisiones y la memoria. Se produce un desequilibrio entre el modo automático y el consciente, que puede explicar la toma de una decisión desacertada”, explica Roca.. Hace 20 años, un periodista le hizo esa pregunta al especialista en neurociencia de la Universidad del Sur de Florida, David Diamond, que respondió más desde la indignación que desde la ciencia. Sin embargo, eseBasándose en las estadísticas de los Estados Unidos, encontró que el fenómeno era más frecuente de lo que se creía: ocurría unas 38 veces al año. Es más, desde 1998 a hoy, 960 chicos murieron al quedar encerrados en vehículos. (Cifra actualizada hasta agosto de 2023) Se cree que la cifra crece desde los 90, cuando se legisló cómo debían viajar los chicos en el auto: en el asiento de atrás, con cinturón y en el caso de los más chicos, en sillas especiales. Y mirando hacia atrás los bebés. Esto hizo que el contacto visual y verbal entre padres e hijos a bordo sea mucho menor. Incluso, escaso gracias a los celulares y al sistema de audio., o la condición social. Las madres solían olvidarse a sus hijos con la misma frecuencia que los padres., asegura Diamond. En su investigación, entrevistó a muchos padres y leyó los informes de la policía. Asegura que hay dos circunstancias que se repiten: La primera es que hay una cierta interrupción en la rutina habitual de los padres. Algún desvío, aunque sea leve, que se superpone con la ruta por la que habitualmente conducen. Incluso un sencillo cambio de carril puede ser suficiente para activar el “sistema del cerebro del hábito”, explica Diamond, es decir, el modo automático que se activa desde la parte baja del cerebro, que es la que se utiliza para huir y sobrevivir, y es entonces cuando en la cabeza del padre, se “La segunda coincidencia es que los padres están convencidos de que sus hijos están en otro lugar, como si se hubiera generado un falso recuerdo en sus memorias., dice Diamond. Y detalla: que la memoria prospectiva se procesa mediante dos estructuras cerebrales: el hipocampo, que almacena toda la información nueva; y la corteza prefrontal, que es “esencial para hacer planes para el futuro”.“Cada caso tenía su sello trágico. Un padre había estacionado su automóvil junto a los terrenos. Cuando descubrió el cuerpo de su hijo, un ciervo saltaba alegremente al lado. Otro hombre, trató de. “Mi objetivo fue convencer de que estos casos son accidentes, accidentes terribles, que estos padres no son monstruos. Si no se crea consciencia de que esto puede pasarle a cualquier padre, no vamos a poder evitar que suceda”, dijo el periodista.“Uno de los mayores obstáculos para prevenir estas tragedias, es la renuencia de muchos padres a creer que les puede pasar a ellos. Y como estamos convencidos de que a nosotras jamás nos ocurrirá, que, agrega.Lo cierto es que después de la gran cantidad de casos, en Estados Unidos se tomaron algunas medidas. Varios estados legislaron la prohibición de dejar a los chicos en el auto. Pero no produjo cambios. En cambio,: “Atención, chequee el asiento trasero”, cuando se apaga el motor.Incluso, puede parecer ridícula una de las seis recomendaciones del Consejo Nacional de Seguridad norteamericano para evitar los olvidos:. “Poner el celular cerca de la sillita o la cartera puede ser una estrategia para evitar. Nos suena extraño, pero la mayoría no olvidaría su celular del auto, hay que usar eso como recordatorio”, explica Roca. Fuente: (LaNación)