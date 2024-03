A puro cuarteto, Dale Que Va cerró la Fiesta Nacional de la Apicultura en Maciá

ELONCE EN VIVO - Seguí la transmisión de Canal Once de Paraná

Espectáculos musicales

Video: La Huella Chaqueña es la banda que se presentó durante este domingo

Palabra de emprendedores y feriantes

Video: Los stands de Maciá en la Fiesta Nacional de la Apicultura fue uno de los espacios más concurridos

Testimonios del público

Müller: “Es fundamental que les vaya bien a los apicultores”

Opción para la comida en la Fiesta Nacional de la Apicultura

“Nos han recibido muy bien”, opinó cantante de La Huella Chaqueña del público entrerriano

Desde el viernes, la ciudad de Maciá vivió la 27º edición de la Fiesta de la Apicultura. Durante todas las noches, hubo una variada agenda de actividades y una importante cartelera artística para disfrutar.Una vez más,transmitió en vivo, en el marco del segmento “Nuestras Fiestas” que tiene como objetivo, difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalan a Entre Ríos.Este domingo, el cierre del exitoso evento estuvo a cargo de Dale Que Va. También se presentaron Notosa, La Huella Chaqueña y Valentino Merlo.fue la primera banda en presentarse durante este domingo de cierre en Maciá para la Fiesta Nacional de la Apicultura.combinó el ritmo de sus instrumentos, las voces y el baile en el escenario principal en Maciá. Durante una hora, mostraron sus mejores canciones al público presente., el joven rosarino que destacó con algunos artistas musicales, fue una de las voces más esperadas que cantó temas de hasta Ke Personajes.Finalmente, el dúo cuarteto cordobés creado en 2017,, cerró la 27º edición de la Fiesta Nacional de la Apicultura en Maciá.Una productora de miel, oriunda de Paraná, comentó: “Estamos participando en la feria, no podíamos faltar ya que es espectacular, con mucha concurrencia de gente, donde fue un año muy positivo. En este evento, nos reunimos todos los apicultores para intercambiar opiniones. Una miel cristalizada vale $3.500”.En tanto, un feriante de la localidad santafesina de San Lorenzo, indicó: “Ofrezco piedras, accesorios. Hace seis años que vengo a la fiesta, la gente es muy amable y eso nos convence para venir”.A su vez, un emprendedor mendocino señaló: “Trajimos una cantidad enorme de productos, donde nos volvemos con poco”.Asimismo, un feriante local contó que “ofrezco mates y bombillas. El fin de semana fue movido, donde hubo mucho público y estoy contento”.Por otra parte, un emprendedor de sahumerios dijo que “tengo más de 190 fragancias, 100% artesanal y mano argentina. Vendo una docena a $1.000 o cuatro docenas por $3.000”.Un joven manifestó que “este es el primer día que vengo, donde compré unas herramientas para trabajar”.En tanto, una mujer oriunda de Paraná, pero radicada en Maciá, sostuvo: “Solamente vine el sábado y domingo. Hoy nos acostaremos temprano porque mañana hay que trabajar”.“Hermosa fiesta, solamente vinimos hoy. Todos los años se revoluciona la ciudad, donde viene gente de todos lados”, destacó un vecino de la localidad de Maciá.El intendente de Maciá, Ariel Müller, indicó: “Muy contentos por la repercusión de la parte apícola. Se han ido contento los apicultores y los expositores. Es fundamental que les vaya bien a ellos, se encuentren con sus clientes o finalicen algún negocio”.“Las conferencias apícolas han sido de excelente nivel y con mucho público. Las dinámicas a campo donde se puede ver a los apicultores y a las distintas tendencias y preocupaciones que tienen”, agregó.Por otro lado, ponderó la visita de Abel Pintos en los escenarios: “La cantidad de gente disfrutando el show anoche también nos llena de satisfacción”.Asimismo, destacó el valor que tiene la Fiesta Nacional de la Apicultura en la región: “Esta fiesta tiene la característica de ser la que marca la agenda en las fiestas apícolas, es la primera del año y después vienen otras. Después nosotros tenemos que salir a devolver estas atenciones porque vienen todos”.Uno de los lugares más concurridos que había en la zona, donde se organizó la fiesta entrerriana, era el puesto de la Escuela Nº 62. En ese sentido, un colaborador dijo que “estamos ofreciendo papas fritas, súper panchos y milanesas a la napolitana. Ayer tuvimos que salir a buscar mercadería porque no quedó nada”.A su vez, el puesto de la Biblioteca Popular “Mario Domingo Carruego” de Maciá. Al respecto, una integrante contó que el choribón es “una hamburguesa de chorizo, sin la piel, con lechuga, tomate y aderezos. Estamos recaudando fondos para construir un edificio”.Asimismo, una mujer en el puesto de la Escuela Nº 44 “Niño Dios”, manifestó: “Todos los años nos presentamos en la fiesta, es nuestro sustento de alguna manera para el primer tiempo del año. Las instituciones se preparan 15 días antes, aproximadamente, porque nos deja un lindo fondo para seguir avanzando".Marcelo González, cantante de La Huella Chaqueña, dialogó con Elonce y habló de su vínculo con la provincia de Entre Ríos: “Hemos podido dar lo mejor de nosotros para poder dejar una buena impresión en el público, creo que nos han recibido muy bien y se quedó muy contento con nuestra performance de hoy. Estamos muy felices y contentos, es un honor representar nuestra localidad y nuestra provincia. Esta es la segunda vez aquí y nos llevamos el mejor de los recuerdos y la expectativa de volver para seguir conociendo y conquistando los lugares aquí en Entre Ríos”.Sobre el futuro de la banda, reconoció: “Tenemos un rumbo bastante claro, una idea que la venimos construyendo desde hace 12 años, siempre buscando tener nuestro propio estilo, nuestras variantes en un género que es tan rico y tan culto como el folklore. Poner tu propia impronta es muy difícil. Siempre está la mirada crítica, pero mientras sea en un plano objetivo y con razón escuchamos y aprendemos de nuestros referentes del folklore. Queremos construir nuestros propios caminos. Pasito a pasito llegando a más lugares”.“Estamos en organización de nuestra peña del ciclo Cultura Viva en Puerto Vilelas. La idea es afrontar nuestro desafío no solo afuera de la provincia como nos está tocando por recorrer el Litoral, Misiones, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos. También queremos dejar nuestra huella en nuestro lugar y en nuestra tierra”, finalizó.