Brindaron recomendaciones para el consumo seguro de pescados

Adónde acudir

Técnicos del Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB) precisaron que, a la hora de comprar pescado fresco, se debe prestar atención a la higiene del lugar y que los productos estén conservados en hielo o congelados. El pescado debe tener olor ligero, pigmentación viva y brillante, los ojos opacos o hundidos y la sangre roja y brillante.Es esencial la cadena de frío: debe ser el último producto en comprarse, y refrigerarse lo antes posible. Las piezas frescas pueden conservarse de uno a dos días en heladera –a una temperatura igual o menor a 5º centígrados–, y hasta tres meses en el freezer. Es recomendable buscar signos de escarcha o cristales de hielo, indicadores de que el pescado se mantuvo almacenado por un período prolongado o ha sido descongelado y vuelto a congelar.A la hora de comprar envasados de pescado, es necesario verificar la fecha de vencimiento y sus registros sanitarios (RNE y RNPA); constatando que esté bien cerrado, sin roturas ni golpes en los bordes. En el caso de los enlatados, no deben presentar hendiduras, abombamientos, ni óxido; y al abrir la lata no deben desprenderse gases ni olores extraños, tampoco manchas en el producto ni en la parte interior del envase.Siempre se debe mantener la higiene general, lavar y desinfectar utensilios, superficies y manos cuantas veces sea necesario durante la preparación de los alimentos; evitando, a su vez, la contaminación cruzada: los productos cocidos y crudos se deben manipular por separado. Ya sea que el pescado se prepare horneado, hervido, frito o asado, en todos los casos debe cocinarse por completo en su interior para eliminar cualquier bacteria.Es importante aclarar que, si bien el ácido cítrico de los limones puede reducir o inactivar algunas bacterias, no elimina las patógenas que puedan llegar a contener los alimentos crudos o cocidos.En el caso de encontrarse con irregularidades en la comercialización de pescados u otros productos, se recomienda no adquirirlos, pudiendo informar a las autoridades sanitarias locales o al Área de Vigilancia Alimentaria de ICAB a través del portal, en el siguiente enlace: https://portal.entrerios.gov.ar/formulario/127. Para cualquier consulta o duda sobre estas recomendaciones, comunicarse con el Instituto de Control y Bromatología al teléfono 0343 423-5761 o a la casilla de correo electrónico icab@entrerios.gov.ar