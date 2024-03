Hospital Masvernat solicita a donar sangre para tratamientos con plaquetas

Foto: Archivo

Desde el área de Hemoterapia del hospital Masvernat de Concordia aclaran que se trata de “una demanda habitual”, debido a que “son un componente de corta vida media”, por lo que se dificulta almacenarlas. La convocatoria responde a que se vienen varios días de receso.



En diálogo con Diario Río Uruguay, el encargado del área de Hemoterapia del hospital Delicia Concepción Masvernat, Ariel Rossi, explicó que se trata de un componente sanguineo que "una vez que las obtenemos del donante, solo tenemos solo 5 días para poder utilizarlas”.



Debido a esto, destacó que “es muy difícil stockear o almacenarlas y tener una reserva suficiente para la demanda que tenemos en nuestras zonas”. Allí especificó “son para pacientes con trastornos hematológicos u oncohematológicos. Que requieren un suministro permanente de plaquetas”. Donación En cuanto a los requisitos para la donación de sangre en general, Rossi recordó que las personas voluntarias "deben pesar más de 50 kilos, tener entre 18 y 65 años de edad, gozar de buena salud al momento de la donación y no tener ningún síntoma febril o algún dolor”.



Por otro lado, mencionó que “es importante y diferente para la donación de plaquetas que el donante no haya consumido analgésicos como aspirinas o ibuprofeno, hasta tres días antes de presentarse a donar”, debido a que “estos medicamentos inhiben la función plaquetaria, entonces no es posible obtenerlas de un donante con esa condición”. Fin de semana largo

Según las palabras de Rossi, en el hospital Masvernat “tenemos una gran afluencia de donantes para mantener las reservas de glóbulos rojos y de plasma”, pero “el problema que estamos teniendo es que, como la vida media de las plaquetas es muy corta, no podemos tener un suministro suficiente y permanente”.



Tal condición se puede notar “principalmente los fines de semana o durante los feriados largos, como ahora a finales de marzo que vamos a tener un fin de semana de 6 días sin actividad”, ya que “se complica tener un stock suficiente de plaquetas”, precisó.



Es debido a esto que “incentivamos a la población, fundamentalmente en estas fechas, a presentarse a donar”, manifestó.

Días y horarios

Finalmente, Rossi recordó que aquellos interesados en donar sangre podrán presentarse “en el hospital Masvernat de lunes a viernes, de 7:00 a 11:00 de la mañana”.



Además, mencionó que “para mejor atención, les damos un teléfono para que puedan comunicarse, asignar un turno y así atenderlos en forma óptima, que es el 154940737”. (Diario Río Uruguay)