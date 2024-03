Recordaron a desaparecidos y desaparecidas en Concepción del Uruguay

El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, tuvo su acto central en la mañana de este domingo en la Plazoleta de los Derechos Humanos de Concepción del Uruguay. Allí, y ante un gran marco de público, se recordó a las y los desaparecidos a 48 años del terrorismo de Estado.



En dicha Plazoleta, ubicada en Bv. Yrigoyen entre Maipú y Reibel, se colocó una Ofrenda Floral, junto a las palabras alusivas a cargo de funcionarios municipales y de la sociedad civil.



Estuvieron presentes el intendente, José Eduardo Lauritto; la viceintendente y presidente del Honorable Concejo Deliberante, Rossana Sosa Zitto; el jefe de Gabinete, Ezequiel Valdunciel; el secretario de Gobierno, Oscar Noir; miembros del Ejecutivo local; las y los ediles del HCD; y el diputado provincial de nuestra ciudad, Yari Seyler.



En primer lugar, el director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, Darío Barón, agradeció a quienes se acercaron al lugar, junto a las instituciones educativas y quienes están relacionados a la temática conmemorada.



Luego, indicó que “a 48 años de producido el golpe militar, a 20 años de haber recuperado espacios para la Memoria y de bajar los cuadros de los genocidas en Casa Rosada, nos encontramos nuevamente en una disputa respecto de si hubo o no terrorismo de Estado en Argentina, una discusión que creíamos cerrada”.



Y agregó: “desde 2015, Concepción del Uruguay cuenta con un espacio institucional para trabajar estos temas, gracias a los estudiantes y las instituciones y sindicatos. Allí, contamos la historia de 18 víctimas de nuestra ciudad, que son homenajeadas aquí todos los años, cuyos familiares hoy nos acompañan. Y en respeto a ellos, debería plantearse esta discusión en otros términos”.



“Este es un momento importante para reflexionar. Estamos muy preocupados por las señales que se dan en el país, reivindicando la violación de los Derechos Humanos. Las mejores sociedades se construyen con encuentro, con diálogo, pero sabiendo qué es lo que discutimos y cómo está construido nuestro país”, señaló el funcionario.



Por otro lado, el profesor Eduardo Ojeda, brindó un discurso en nombre de la Comisión de DD.HH: “en este día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, nos volvemos a encontrar en esta Plazoleta para reafirmar el ‘Nunca Más’. Nos encontramos en épocas que se reivindica el terrorismo de Estado, y es preocupante”.



“La justicia social no es una aberración, ella hace al espíritu de la Constitución Nacional, y es un valor esencial en la historia de las luchas e ideas de nuestro país”, añadió.



A su vez, Se recordó la ausencia de los 18 uruguayenses desaparecidos: Carlos Oscar Godoy Almada; Emil Carlos Vidal Chandler; Guillermo Pedro Rubio Cidale; Néstor Zaragoza, Diana Nardone; Horacio Poggio; Edgardo Garnier; Violeta Ortolani; Miguel Domínguez; Juan Uriarte; Juan Fulini; Alfredo Valente; Carlos López; Raúl de Sanctis; Manuel Liberoff; Elvio Bel; Miguel Ángel Rosseaux y Juan Ramón (Chilo) Zaragoza.



Cabe destacar que esto estuvo enmarcado en las actividades que se realizaron por la Semana de la Memoria. Entregaron el legajo de Miguel Alejandro Domínguez a su primo En el marco de la Semana de la Memoria, el último jueves recibió el legajo del Archivo General de la Memoria Hugo René Domínguez, primo de Alejandro Domínguez, uno de los uruguayenses desaparecidos durante la última Dictadura. El sencillo encuentro se realizó en las instalaciones de la biblioteca “Alberto Larroque”, del Colegio Superior del Uruguay “Justo José de Urquiza”, al darse a conocer recientemente que Domínguez fue estudiante en dicha institución educativa.



Allí, estuvieron presentes el propio Hugo Domínguez; el director de Derechos Humanos de la Municipalidad, Darío Barón; el rector del Colegio, Ramón Cieri; y el escritor del libro “Siempre conmigo, La historia de las víctimas uruguayenses del terrorismo de Estado”, Américo Schvartzman.



Con esto, el Municipio da otro paso más frente a los 18 desaparecidos de Concepción del Uruguay durante el terrorismo de Estado, del cual se cumplirán 48 años este domingo 24 de marzo. Miguel Domínguez

El “Cabezón”, como muchos lo conocían, nació el 11 de marzo de 1949 en Concepción del Uruguay. Militó en la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y era estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).



Fue detenido en Córdoba el 3 de febrero de 1975, en virtud de las leyes denominadas «antisubversivas». Vivió su detención en distintos penales, tales como la Unidad Penal Nº1 de Córdoba, la UP Bonaerense Nº 2 de Sierra Chica, en el partido de Olavarría, provincia de Buenos Aires), y finalmente fue alojado en los denominados «Pabellones de la muerte» en la UP N°9 de La Plata.



En esta última, el 2 de febrero de 1978 se le hizo saber que le iban a otorgar su libertad, y al día siguiente, en horas de la madrugada, el director de esa cárcel simuló haber ejecutado su liberación junto con la de Guillermo Segalli y Gonzalo Carranza. Fue allí que se los vio por última vez.



Por su caso, fueron condenados numerosos responsables en la causa denominada “Unidad 9”, con sentencia en el año 2010 ante el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata.



