Eclipse lunar de marzo 2024: cuándo será y a qué hora se podrá ver

Un Eclipse lunar penumbral tendrá lugar entre la noche del 24 al 25 de marzo. Para los aficionados, este fenómeno astronómicos será imperdible, aunque no todos podrán tener la posibilidad de verlo debido a que solo se podrá observar desde algunas regiones.El eclipse se podrá observar desde América, Europa Occidental, África Occidental, Asia Oriental, el este de Australia, el Pacífico, el Atlántico, el Ártico y la Antártida. El mismo, tendrá una duración de 4 horas y 53 minutos, tiempo que se podrá observar en el cielo.La hora en la que ocurrirá el fenómeno en Argentina y el resto del mundo es la siguiente:-Argentina y Chile: inicia a la 01:53, punto máximo a las 04:12, y finaliza a las 06:33.-Colombia y Perú: punto máximo del eclipse a las 02:12.-México: punto máximo del eclipse a las 01:12.-Miami y Nueva York: punto máximo del eclipse a las 03:12Un eclipse lunar penumbral ocurre cuando la Luna pasa a través de la sombra penumbral de la Tierra, resultando en un oscurecimiento sutil pero visible de su superficie. Sin embargo, difiere de un eclipse total debido a que la Luna no se termina de oscurecer completamente ni adquiere un tono rojizo.Durante este fenómeno astronómico, la Luna no "reposa" completamente en la sombra umbral más oscura de la Tierra, por lo que solo se observa una sombra sutil.Si bien, este tipo de fenómenos se pueden observar sin necesidad de contar con un equipo especial, una de las recomendaciones para verlo de forma eficaz es evitar la contaminación lumínica buscando lugares con cielos oscuros y lejos de luz artificial.Además, para aquellos que no puedan observar el eclipse debido a que en su zona no será visible, las organizaciones astronómicas y sitios web lo transmitirán en vivo, por lo que podrán verlo de forma online.