Intentó estafar en varios comercios con el cuento del “fiambre vencido”

ALERTAN SOBRE EL "ESTAFADOR DEL FIAMBRE"



?? El sujeto de entre 35 y 40 años intentó estafar en varios colegios de Alta Gracia con el cuento del "fiambre vencido".



La propietaria de una despensa ubicada en pleno centro de la ciudad de Alta Gracia, Córdoba alertó y puso en evidencia el modus operandi de un hombre que había intentado estafar en su comercio.Mediante una de las cámaras del negocio, se pudo observar al hombre (de entre 35 y 40 años), dialogar con una de las empleadas, presentándose como quien venía de parte de la distribuidora de fiambres que le proveía a dicha comerciante; y que su intención era hacer un retiro por mercadería en mal estado.“Nosotros te trajimos una horma de fiambre y las estamos cambiando porque las dejaron fuera de la caja”, se escucha decir livianamente al delincuente, quien intentaba convencer a la empleada del lugar para que ésta le entregara la mercadería supuestamente “a reponer”.“Tenes que venir cuando esté la dueña”, respondió la trabajadora, mientras el hábil estafador insistía: “Es un queso y un jamón que están babosos, ya se nos ha quejado la gente de que está así; el queso está cortado entonces estoy cambiando todo el reparto, ¿quiere que se lo cambie?”, insiste el sujeto. La almacenera le remarca que la dueña no estaba y le pide que regrese “más tarde” cuando ella llegue. Éste finalmente se fue y, claramente, nunca regresó.Sin embargo, en un lapso de 30 minutos el mismo sujeto visitó, con el mismo engaño, tres comercios más, siempre despensas y panaderías.“Yo me comuniqué con mi proveedor ni bien el tipo se fue y él me remarcó que no lo conocían y que no estaban haciendo retiro de nada. Pudimos ver que había hecho lo mismo en varios lados, cuando subí el video a las redes me doy con que ya había estafado a varias personas”, contó una de las damnificadas.El “estafador del fiambre” aún no ha sido identificado.