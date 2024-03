Denuncian el robo de tortugas de un laboratorio del Conicet en Entre Ríos

“No se recomiendan que sean manipuladas”, advirtió la directora del Laboratorio de Herpetología del Centro de Investigación Científica y de Transferencia Tecnológica a la Producción (Cicyttp) de Diamante, Adriana Manzano, sobre las tortugas de agua que fueron sustraídas del organismo. Se trata de ejemplares del tipo común, Phrynops hilarii, que se encontraban en guarda luego que fueran decomisadas por el área de Fauna de Entre Ríos. Los especímenes estaban en cuarentena, ya que se analizaba su estado sanitario ante la posibilidad de que portasen enfermedades o parásitos. Por esta condición, pero además al ser parte de la fauna autóctona, su tenencia está prohibida, por lo que se instó a quien cuente con información sobre el paradero de estos reptiles, de aviso para que sean reintegrados o se envíe una comisión para su rescate.



Desde el Laboratorio de Herpetología del Cicyttp del del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) con sede en la ciudad de Diamante, denunciaron la faltante de 7 tortugas de agua (Phrynops hilarii) que formaban parte de un trabajo experimental sobre sanidad de esta especie, se indicó oficialmente. El robo de los ejemplares fue percatado el 18 de marzo cuando el grupo de trabajo notó su ausencia del jardín del instituto, que actualmente se encuentra en obra. Los animales se encontraban bajo tenencia provisoria, enviados por la Dirección de Recursos Naturales provincial. “Si las ves, llevalas al Centro de Investigación Científica porque forman parte de un proyecto de investigación”, solicitaron a través de redes sociales.



En diálogo con Era Verde, la directora del Laboratorio de Herpetología, Adriana Manzano, contó que bajo su coordinación se lleva adelante un proyecto sobre sanidad ambiental, “donde involucra bio indicadores, como por ejemplo tortugas o anfibios. En este caso, teníamos la guardad de 7 tortugas, que eran producto de un decomiso de la Dirección de Fauna de Recursos Naturales de Entre Ríos. Las teníamos en guarda porque estos animales debían ser estudiados para evaluar el estado sanitario que tenían. Justamente estaban en estudio desde hace un año y este viernes iban a ser liberados, ya que habíamos terminado la readaptación de los animales a la dieta, a la salud. Ya habíamos estudiado cómo estaban sanitariamente para poder soltarlas a su ambiente”, comentó.



Proyecto científico



La investigadora agregó que este este proyecto, en particular del que formaban parte las tortugas lo lleva adelante una becaria del Centro, Carolina Brarda, egresada de la Licenciatura de la Facultad de Ciencia y Técnica de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader). Brarda “está haciendo su trabajo de tesis doctoral, que consiste en sanidad ambiental en bosques usando indicadores y biomarcadores que son seguidos en el tiempo, en este caso las tortugas”.



La científica explicó a ERA Verde que los especímenes sustraídos “son tortugas de agua dulce, comunes, que las conocemos científicamente como Phrynops hilarii, que tenían que ser enviadas para su liberación, pero aún estaban bajo estudio sanitario. No se recomienda que sean manipuladas, porque son tortugas que suelen tener parásitos, pueden transmitir enfermedades, además de ser una fauna autóctonas. No sé cuál fue el motivo del robo”, señaló. De todos modos, Manzano apuntó que cada individuo “tienen una placa, con un número de identificación y teléfono, por si alguien las encuentra, sería muy bueno que las puedan devolver o nos avise y las buscamos”, señaló.



Quien tenga datos de las tortugas puede comunicarse al: 0343 4 983086.