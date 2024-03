Reclamaron frente a Tribunales por hombre que fue chocado en accidente y murió

El siniestro vial

En la mañana de este jueves, familiares y allegados de Facundo Bais realizaron una sentada pacífica frente al Palacio de Tribunales de Concordia en un reclamo de justicia por la muerte del hombre de 43 años, quien perdió la vida días antes fin de año del 2023 en un accidente de tránsito.Facundo circulaba en su moto cuando el conductor de una combi de una conocida empresa de transporte de la ciudad de Concordia, lo chocó y murió, como consecuencia de sus graves heridas. Según afirman, el responsable del siniestro vial, continúa en libertad y con su licencia de conducir en vigencia, situaciones que despiertan malestar en la familia de la víctima.Elizabeth, cuñada de la víctima expresó a: "El corte de calle que realizamos es para llevar adelante una sentada porque ya nos cansamos de esperar que haya justicia. Aquí no la encontramos y vamos a hacer marchas frente a Tribunales todas las veces que sean necesarias para que los jueces y los fiscales, quienes tengan que ver con la causa, se muevan y muevan los papeles porque no puede ser que este hombre siga manejando porque no le sacaron el carnet de conducir y no hay justicia para Facundo"."La hermana de Facundo habló con la fiscal que entiende en la causa y le pidió que el asesino de mi cuñado no maneje más porque puede provocar otro accidente, pero la fiscal le contestó que se están evaluando las pruebas y que no podía hacer eso (retirarle el carnet y que no maneje más) porque el conductor de la combi tiene familia y quedaría sin trabajo", continuó Elizabeth."El que chocó a Facundo, si no puede manejar, puede hacer otras tareas dentro de la empresa y no es necesario que maneje, además él es retirado de la Policía y cobra una jubilación, entonces no es que va a quedar sin trabajo", remató Elizabeth.Se recordará que el accidente de tránsito en el que Facundo Roque Emanuel Bais perdió la vida tuvo lugar en horas de la noche del jueves 21 de diciembre del 2023 en la intersección de la avenida Humberto Primo y calle Ramírez de la ciudad de Concordia.En el siniestro vial se vieron involucrados una camioneta marca Mercedes Benz perteneciente a la empresa local de viajes y una moto marca Gilera 110cc., conducida por la víctima.Si bien Facundo fue trasladado en una ambulancia al hospital Masvernat, desde el nosocomio en ese entonces se informó que presentaba lesiones graves.Finalmente, en la mañana del 27 de diciembre y tras permanecer casi una semana internado en el hospital, se informó que Facundo había fallecido a causa de las lesiones que presentaba. Fuente: (ElSol)