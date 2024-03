La causa por la muerte de Natacha Jaitt fue archivada

Luego de años de investigación, la Justicia de San Isidro decidió archivar la causa que investiga la muerte de Natacha Jaitt, según informaron fuentes del caso a Infobae. Hay que recordar que la modelo y figura mediática había fallecido el 23 de febrero de 2019 tras un encuentro de negocios en el salón de fiestas Xanadú de Tigre.



El escrito en el cual se tomó la decisión de culminar la causa fue firmado este jueves por la tarde por Martín Otero y Lida Osores Soler, los nuevos fiscales que asumieron en el expediente a finales del año pasado. Esto quiere decir que, para la Justicia, luego de la revisión de cinco fiscales y distintos jueces, no existió ningún delito alrededor del fallecimiento de la mediática.



En otras palabras, la muerte se produjo sin la intervención de un tercero. Las fuentes consultadas por este medio dijeron que hay instancia de apelación.



“Es dable mencionar que en el marco de la presente se han peritado distintos aparatos tecnológicos de comunicación, entre ellos el teléfono celular y dispositivo electrónico IPad pertenecientes a la víctima de autos, sin que el resultado de las mismas hayan aportado elementos que alimenten una hipótesis delictiva respecto al deceso de la Sra. Jaitt”, señala el documento de 11 páginas al que pudo acceder este medio.



Y sigue: “Misma conclusión a la que puede arribarse con relación al resultado que arrojaron las restantes diligencias probatorias y medidas investigativas desplegadas durante el transcurso de la investigación”.



Cabe recordar que la causa en cuestión comenzó con la participación de los fiscales Cosme Iribarre, Sebastián Fitipaldi y Diego Calegari. Los investigadores, durante años, abordaron las distintas hipótesis posibles y ninguna prosperó. De todas formas, en los últimos meses, los tres fiscales decidieron correrse de la investigación y asumieron sus colegas Otero y Osores Soler que, luego de revisar el expediente, decidieron ahora su archivo.



En casi la totalidad del escrito fechado el día de hoy, los fiscales repasan las pruebas recolectadas. Es decir, testimonios, pericias tecnológicas, la autopsia, registro de cámaras de seguridad, los documentos emitidos por la junta médica que analizo las circunstancias y demás.



La conclusión a la que llegaron Otero y Osores Soler es la misma a la que habían arribado los otros fiscales: no hubo ningún delito. Cómo murió, según la Justicia

Jaitt falleció en la madrugada del 23 de febrero de 2019. A la 1 de la mañana, la modelo se tendió en la cama de una de las habitaciones del complejo de eventos Xanadú de Villa La Ñata, zona de Tigre. Nunca más despertó. Había llegado a ese lugar para mantener una reunión laboral con un grupo de personas. La convicción, por parte de la Justicia, siempre fue que la muerte fue producto de una sobredosis de cocaína, no de un crimen.



El salón Xanadú era propiedad del empresario Guillermo Gonzalo Rigoni, que estaba presente esa noche junto a dos de sus amigos, el empresario Gaspar Esteban Fonolla y el electricista Gustavo Andrés “Voltio” Bartolín. También se encontraba en el lugar Raúl de Jesús Velaztiqui Duarte, que tenía algún tipo de amistad con Natacha, y una joven que vivía en la zona llamada Luana.



En los testimonios posteriores, casi todos coincidieron en que se trataba de un encuentro laboral y que habían tomado alcohol hasta las primeras horas del día siguiente. Varios contaron que, además, se consumió cocaína.



Según el expediente, a la 1:49 del 23 de febrero, llegó al 911 un llamado proveniente del complejo de eventos, avisando que en el interior había una persona “desvanecida”. Aclararon que la modelo estaba sobre la cama de una de las habitaciones. Cuando los efectivos llegaron al lugar se encontraron con Natacha desnuda y, para ese momento, ya sin vida.