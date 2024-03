Trabajadores del Parque Nacional El Palmar anunciaron medidas de fuerza

Los trabajadores del Parque Nacional El Palmar de Colón, enrolados en ATE algunos de ellos, concretaron este miércoles 20 de marzo una asamblea, donde dieron continuidad a lo acordado en asamblea anteriores.

"Ante la reciente conformación del Directorio de la Administración de Parques Nacionales (APN), se exigió una reunión de carácter urgente con nuestros representantes de la Coordinación de ATE-APN, quienes mediante nota formal han solicitado tal encuentro sin obtener respuestas a la fecha", recordaron.



En este sentido, manifestaron y exigieron "la renovación anual de todos los contratados, así como también se inicien los procesos de acceso a planta permanente. Con toda la incertidumbre a cuestas, es imposible brindar un normal desenvolvimiento en las actividades diarias en las áreas protegidas".



"Durante enero y febrero estuvimos a la espera de que las autoridades de APN nos trasmitieran la certeza de continuidad, no solo de nuestros contratos, sino también de todas las actividades que se vienen planificando durante años (atención a visitantes, plan quemas prescritas, jornadas de control de mamíferos, furtivismo, asistencia a la investigación, emergencias ante incendios, etc.), pero no hubo ningún tipo de comunicación", señalaron.



Así y todo, los trabajadores recordaron que “llevamos adelante la temporada de verano, intentando no obstaculizar la visitación de nuestros parques nacionales, acudiendo al combate en los grandes incendios en la Patagonia y tratando de no dejar de llevar adelante la tarea diaria, la cual nos enorgullece".



Y luego plantearon: "Hoy estamos tan solo a 11 días del vencimiento de nuestros contratos. A solo 7 días para un fin de semana extra largo. Exigimos la comunicación de la continuidad laboral para lo que resta del año Ante esta situación los trabajadores del PN El Palmar nos declaramos en estado de asamblea permanente y nos sumamos este jueves 21 de marzo a la jornada de lucha con paros, movilizaciones y asambleas en cada Parque Nacional, en reclamo por nuestra continuidad laboral".



Sobre las pasos a seguir, decidieron:



- Paro activo y liberación del cobro de acceso al visitante; no apertura de senderos y paseos destinados al uso público los días 21 y 22 de marzo.



- Paro activo y no apertura del parque, los días sábado 23 y domingo 24 hasta 31 de marzo.



- Solicitar a la seccional ATE San José y CDP Entre Ríos notificar tales medidas ante delegaciones Ministerio Trabajo Nacional.



- Asimismo, invitaron a todas las áreas protegidas a incrementar las acciones en días venideros.