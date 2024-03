Hoy es el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down

En el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Asamblea General de Naciones Unidas, en el año 2011, declaró el Día Mundial del Síndrome de Down, afirmando que garantizar y promover la plena realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad es esencial para alcanzar los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente.



Asimismo, reconoce la importancia de brindarles las condiciones necesarias para que puedan alcanzar su autonomía e independencia individual, entre estas, la libertad de tomar sus propias decisiones.



Este día nos invita a promover que como sociedad tomemos mayor conciencia, especialmente a nivel familiar, equipos docentes y comunidad en general, respecto de las personas con síndrome de Down. Seamos capaces de brindar las condiciones necesarias, para que todos nuestros niños, niñas y adolescentes, se desarrollen plenamente en igualdad de oportunidades, a lo largo de toda la vida.



En esta fecha, la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) busca concientizar en las escuelas sobre el mal uso del término "mogólico".



El director de ASDRA, Pedro Crespi, habló con Noticias Argentinas sobre el uso inconsciente de ese término como insulto y recordó el lema de este año: "Hagamos de la inclusión algo de todos los días".



"La palabra mogólico suele usarse para insultar haciendo referencia a la falta de inteligencia de la persona a la cual se dirige. Es decir, sitúa a los individuos en parámetros de normalidad-anormalidad y entiende a la discapacidad intelectual como algo fuera de lo normal, incorrecto u objeto de burla. Su uso como insulto daña la dignidad de las personas a las que se las dirige", precisó.



ASDRA, a través de su campaña "Insultos", busca cambiar esta narrativa y hacer énfasis en esta situación.



"Es muy importante trabajar con los chicos sobre el respeto, como pilar fundamental para la convivencia", agregó Crespi.



La educación es fundamental en este proceso de cambio cultural. ASDRA impulsa el Programa "Alumnos Ciudadanos", mediante el cual visitan escuelas para brindar charlas sobre respeto e inclusión, impartidas por instructores con síndrome de Down.



Esta iniciativa no solo aborda el uso inapropiado de la palabra "mogólico", sino que también previene el acoso escolar. ¿Qué es el Síndrome de Down?

El Síndrome de Down no es una enfermedad, como la mayoría de las personas cree. Se trata de una condición o trastorno cromosómico que ocurre cuando aparece una alteración o material genético extra en el cromosoma 21, generando discapacidad intelectual.



De acuerdo a datos de la Organización de las Naciones Unidas esta condición ocurre entre 1 de cada 1.100 recién nacidos. Todavía no hay explicación de por qué existe material genético extra en estas personas, aunque se sospecha que puede deberse a un proceso de división defectuoso que da como resultado un cromosoma más, llamado trisomía 21.



La consecuencia más evidente es un desarrollo incompleto a nivel cerebral, que provoca discapacidad intelectual y algunos trastornos físicos, que afectan el sistema digestivo y también ocasiona daños en el corazón. Los derechos de las personas con Síndrome de Down

Las personas con Síndrome de Down deben gozar de los mismos beneficios y privilegios que la mayoría de las personas en la sociedad actual. Su derecho a la igualdad, oportunidad y felicidad plena es inalienable.



Para la Organización de las Naciones Unidas, el Día Mundial del Síndrome de Down forma parte de la Agenda 2030, como parte del plan de acción sostenible para proteger a estas personas contra cualquier tipo de abuso, atropello o discriminación.



Su valor y contribución para la humanidad no debe ser inferior a pesar de su discapacidad, ya que con trabajo, atención y ayuda las personas con Síndrome de Down pueden ser incorporadas a la vida social, desempeñando múltiples actividades.