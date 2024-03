Dengue en Gualeguaychú: “Hay mayor cantidad de pacientes afectados”

Síntomas de dengue a tener en cuenta

Las causas del brote en Entre Ríos

Institucionales Hospital Centenario acondicionó consultorios para pacientes con dengue

Datos particulares de los casos positivos de dengue

Virginia Azar, infectóloga del hospital Centenario, expresó en primera medida algunos detalles: “Debido a la gran demanda que hemos tenido sobre todo en la última semana se trabajó en conjunto con los distintos equipos del hospital y. Eso lo va a determinar el servicio de atención”.“Aquellos pacientes que tienen ciertos criterios de gravedad, que nosotros llamamos signos de alarma, van a ser atendidos por el sistema de guardia. La gran masa de pacientes que estamos viendo son con dengue leve. Entonces, a modo de optimizar el diagnóstico y el funcionamiento hospitalario es que se destinaron estos consultorios que van a estar distribuidos en los distintos horarios de mañana y de tarde para la evaluación inicial como aquellos que requieran un seguimiento”, señaló la profesional médica.Luego de que el equipo de salud municipal de Gualeguaychú declare el estado de transmisión comunitaria, “permitió (al hospital Centenario) hacer un diagnóstico a través de la clínica y los laboratorios de retina. Los diagnósticos han saltado mucho y ya hay más de 50 casos. Hoy llevamos 90 confirmados y en estudio 70. El mayor número de casos lo estamos viendo en las últimas dos semanas, particularmente en los últimos siete días”.Azar manifestó que “un caso sospechoso de dengue es aquel paciente que presenta fiebre, sobre todo si tiene menos de siete días de duración. No está asociado a síntomas respiratorios, es importante recalcar para diferenciar de otras enfermedades febriles. No hay tos, moco por la nariz y eso es importante porque nos permite abordar al paciente de forma distinta. Sí se caracteriza por tener mucho dolor muscular, de articulaciones, de cabeza, dolor atrás de los ojos y puede haber un brote. Esos síntomas están presentes en la primera etapa del dengue, que tiene una duración variable entre cuatro y seis días. Posteriormente, la gente puede recuperarse o eventualmente desarrollar el dengue grave”.Consultada de esta situación, la infectóloga expresó: “”.El rango etario más afectado “son los adultos jóvenes, que en general el número más elevado es de los 30 a 40 años, pero ya vemos pacientes mayores y también tenemos en niños. Son pacientes que están requiriendo en sala de cuidados intensivos”. En el caso particular, afirmaron que hay gente grave “que están siendo evaluados en la terapia y la evolución todavía es incierta porque es día a día”.