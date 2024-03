Le dejaron el bebé a un hombre en situación de calle y no regresaron

#Caba ABANDONARON A SU BEBA DE 7 MESES EN PLAZA MISERERE



Una pareja dejó a su hija al cuidado de un hombre en situación de calle, con la promesa de que volverían a buscarla. Pero no lo hicieron. La criatura fue trasladada al hospital. Los padres tienen antecedentes por robo. pic.twitter.com/rlAYMXQkqS — 24con (@24conurbano) March 4, 2024

En la madrugada de este lunes, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, recibió la denuncia de que una bebé de 7 meses fue abandonada en la zona de Plaza Miserere del barrio porteño de Once, cuando su madre y un sujeto que la acompañaba la dejaron al cuidado de un indigente. Al notar que la pareja no regresaba, el hombre en situación de calle realizó la denuncia ante las autoridades.El hecho fue reportado a efectivos de la Comisaría 3A, apostados en la zona. El denunciante se presentó con la bebé en un cochecito. Según su testimonio, un hombre de la zona, apodado “El Mago”, le había dicho que su pareja la iba a pasar a buscar. El SAME fue convocado al lugar. Al llegar, la ambulancia trasladó a la bebé al hospital Ramos Mejía para un control pediátrico, donde se detectó que se encontraba ilesa.Luego, se consultaron las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano: al revisar la línea de tiempo, comprobaron que la pareja llegó a la plaza con el cochecito, lo que contradecía el relato del denunciante, que había omitido mencionar a la mujer. Las imágenes que muestran el momento ilustran esta nota.Luego, una mujer acompañada de quien sería “El Mago” se presentó en la Comisaría 3A para reclamar por el paradero de la menor. Un chequeo en la base de datos policial determinó que ambos tenían antecedentes por robos y hurtos.La causa para esclarecer el hecho comenzó en la Unidad de Flagrancia Este del MPF porteño, desde donde se dispuso que, además de la declaración testimonial de “El Mago”, se consulte al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. Ese organismo determinó que la madre de la menor sea evaluada por un equipo social del hospital Ramos Mejía e impidió que retire a la bebé.Luego, el expediente fue transferido a la Fiscalía N°21 del MPF porteño, con el fiscal Federico Battilana a cargo, según confirmaron fuentes judiciales. Una clave del caso será confirmar de manera fehaciente si la mujer que se presentó en la Comisaría 3A es madre de la bebé.Según pudo constatar de registros judiciales, la mujer que dijo ser la madre de la bebé fue identificada como E.H.S. y había sido condenada en dos ocasiones por la Justicia porteña por robos cometidos en 2015 y 2016. La mujer, de 31 años y con domicilio fijado en la zona de El Talar de Pacheco, tiene otros hijos y percibe beneficios de la ANSES como la Asignación Universal por Hijo desde 2018.R.N.D., alias “El Mago” y de 37 años, tiene domicilio en Constitución y en el pasado trabajó como empleado en blanco de una fuerza de seguridad federal. También se había registrado en rubros de albañilería de la AFIP.