Una joven discutió con su novio y lo golpeó con un palo de amasar en la cara

Lucas Pintos, contó el calvario que sufrió con quien, ahora, es su ex pareja. Según explicó en una serie de videos que publicó en sus redes sociales, el joven mantuvo una discusión con su novia, acerca de un supuesto hecho de infidelidad. A pesar de las explicaciones que dio el joven, la chica no se calmaba y el altercado fue escalando.



“Yo le explique que no había pasado nada, pero que si no me creía podíamos dejar todo ahí. Soy una persona que no le gusta discutir, a mí me hablas fuerte y ya me pone mal”, relató el joven en uno de sus videos.



El punto más violento llegó cuando, en medio de la discusión, la chica comenzó a ponerse más agresiva físicamente.



“Ella me quería pegar. Estábamos en la cocina y había un palo de amasar que sinceramente no lo vi y con eso me golpeó”, explicó.



Si bien el golpe no fue directamente en el ojo, Lucas recibió una fractura en su pómulo izquierdo, comprometiéndole el ojo y dejándole la zona completamente afectada.



“Yo sé que ella y su familia no tiene el dinero para bancar la operación y tampoco quiero hacer una denuncia. Aparte, si la denuncio, se me cagan de risa”, reflexionó.



Posteriormente, Lucas aclaró que llegó a un acuerdo con su ahora ex pareja, por lo que no tendrán más trato entre ambos.



Además, señaló que un hospital público se comprometió a ayudarlo con su operación.



“El ojo va recuperando su color, veo perfectamente, así que ahora hay que esperar a la operación”, comentó. (MisionesOnLine)