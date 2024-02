Impiden a deudor de alimentos hacer su “hobby” hasta que regularice la situación

El padre de dos menores de edad no podrá correr en autos de carrera, actividad que realizaba como hobby, mientras que se le retendrá el carnet de conducir hasta que regularice la deuda en concepto de alimentos que tiene con sus dos hijos en la ciudad de San Carlos de Bariloche.



De acuerdo a la información brindada por el Ministerio Público Fiscal de Río Negro a los medios locales, la madre de los niños realizó una gestión en la Defensa Pública de la ciudad y en ese rol, las defensoras intervinientes solicitaron tal medida, en virtud del artículo 553 del Código Civil y Comercial de la Nación, frente al incumplimiento del pago de la cuota alimentaria.



En este sentido, se le prohibió al hombre participar de carreras automovilísticas, actividad que práctica como hobby, hasta tanto no abone la totalidad de la deuda que tiene con sus hijos.



En la sentencia, explicaron que la medida surgió "de las constancias del expediente los incumplimientos parciales del pago de la cuota alimentaria que les corresponde a los niños desde hace varios años".



Además, agregaron: "Esto "pone en evidencia un claro desinterés del hombre en asumir su obligación. El progenitor no ha asumido su responsabilidad parental como adulto miembro de esta conformación familiar, desentendiéndose de sus obligaciones económicas y efectivas de su hijo a quien no ve desde hace largo tiempo, a la par que tampoco los asiste económicamente".