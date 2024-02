Empiezan a vacunar gratis para prevenir enfermedad que afecta mucho a los niños

. Es para, con el objetivo de proporcionar, a través del pasaje transplacentario de anticuerpos, protección contra la bronquiolitis durante los primeros seis meses de vida, que es el momento de mayor vulnerabilidad para padecer cuadros severos por la infección por este virus.El Ministerio de Salud de la Nación anunció que. Esta nueva estrategia fue incorporada al Calendario Nacional de Vacunación (CNV) el 1° de enero de 2024, por lo que el acceso es gratuito.El Virus Sincicial Respiratorio es la causa principal de infecciones respiratorias agudas bajas en la infancia y en particular en lactantes menores a un año. También provoca aumento de hospitalizaciones, con eventuales complicaciones con requerimientos de cuidados críticos y elevado nivel de consulta ambulatoria en la época invernal."La incorporación de la vacuna contra el VSR contribuiría al descenso de la mortalidad infantil neonatal y postneonatal en nuestro país, al reducir la infección por este virus de niñas y niños menores de seis meses de vida. Asimismo, contribuirá a disminuir los altos porcentajes de ocupación en salas de internación general, camas de terapia intensiva pediátrica y neonatal causados por el virus", dijeron desde el Ministerio.La vacuna contra el VSR fue autorizada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Los estudios indican que la eficacia contra enfermedad severa es del 81,8% en los primeros 90 días de vida.La vacuna generó un consenso por parte de las ministras y los ministros de las 24 jurisdicciones del país y el Center for Diseases Control and Prevention (CDC) también recomendó su aplicación."Durante el último mes se difundieron los lineamientos técnicos de la vacunación contra VSR, junto con una guía rápida para el personal de salud de los vacunatorios de todo el país, contando con una capacitación disponible online que permite que el personal de salud del país tenga acceso a la mejor calidad de información sobre la nueva estrategia", agregaron las fuentes oficiales.