Las fechas de la Pascua y cuándo cae el fin de semana largo de seis días

En qué día y qué fecha cae este 2024 la pascua

Cuándo es el fin de semana extralargo

¿El Jueves Santo se considera feriado?

Feriados inamovibles que quedan

Feriados trasladables

Feriados con fines turísticos

Fines de semana extralargo

Fines de semana largo (tres días)

Las Pascuas es uno de los momentos más esperados en el año, ya sea por las celebraciones religiones, las reflexiones en familia o, simplemente, la posibilidad de descanso.De todos modos,, más allá de que algunos trabajadores pueden tomarse los cuatro días corridos previos a la Pascua (el “finde XL”). YLa Iglesia Católica Apostólica Romana define que la Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos,. La Pascua comienza automáticamente después del Sábado Santo, debido a la resurrección del Mesías.Las siguientes son las fechas del-24 de marzo: Domingo de Ramos-25 de marzo: Lunes Santo-26 de marzo: Martes Santo-27 de marzo: Miércoles Santo-28 de marzo: Jueves Santo (día no laborable)-29 de marzo: Viernes Santo (feriado nacional)-30 de marzo: Sábado de Gloria (o Sábado Santo)-31 de marzo: Domingo de Resurrección (o Domingo de Pascua). Como es de carácter inamovible, según lo dispuesto por el Gobierno,Al concretarse esta situación,, es decir, por seis días (o cinco desde el feriado del Viernes Santo).-28 de marzo: Jueves Santo (día no laborable)-29 de marzo: Viernes Santo (feriado nacional)-30 de marzo: Sábado de Gloria (o Sábado Santo)-31 de marzo: Domingo de Resurrección (o Domingo de Pascua)-1° de abril: Lunes feriado turístico- 2° de abril: Martes feriado nacional e inamovible por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.No, el Jueves Santo, según el calendario oficial del Gobierno argentino. Es diferente a día feriado.y -dependiendo del convenio de cada rubro- en algunos casos se devuelven.La Ley 20.744 de Contrato de Trabajo es clara: “. En dichos días los trabajadores que no gozaren de la remuneración respectiva percibirán el salario correspondiente a los mismos, aun cuando coincidan en domingo. En caso de que presten servicios en tales días, cobrarán la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual”.Entonces, el. El resto tiene-Si el patrón decide trabajar, se paga el día simple.-Si se da el día libre, se paga el día normal.Sí, en cambio,. En ese sentido se puede hablar de un fin de semana largo.-Domingo 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia-Viernes 29 de marzo: Viernes Santo-Martes 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas-Miércoles 1° de mayo: Día del Trabajador-Sábado 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo-Jueves 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano-Martes 9 de julio: Día de la Independencia- Domingo 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María-Miércoles 25 de diciembre: Navidad-Lunes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes-Sábado 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín-Sábado 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural-Miércoles 20 de noviembre: Dia de la Soberanía Nacional-Lunes 1° de abril-Viernes 21 de junio-Viernes 12 de octubreDe acuerdo con el Ministerio del Interior,. Los que coincidan con los días jueves y viernes serán trasladados al día lunes siguiente”.Por lo tanto, se producen los siguientes fines de semana largo:-Desde el viernes 29 de marzo al martes 2 de abril (Viernes Santo + feriado turístico + Malvinas) --Desde el sábado 10 de febrero al martes 13 de febrero (Carnaval) --Desde el jueves 20 al domingo 23 de junio (Belgrano) --Desde el sábado 30 de diciembre de 2023 al lunes 1° de enero de 2024 (Año Nuevo)-Desde el sábado 15 al lunes 17 de junio (Güemes)-Desde el sábado 16 al lunes 18 de noviembre (Soberanía Nacional)-Desde el viernes 12 al domingo 14 de octubre (Respeto a la Diversidad Cultural).