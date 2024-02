Niño de 6 años pelea por su vida tras grave accidente en la cancha de Colón

Un niño de 6 de años sufrió un grave accidente este domingo durante el segundo tiempo del partido de Colón contra Patronato. El menor se encontraba con su padre en uno de los palcos y por causas que se desconocen, se le cayó una barra de madera en la cara y en el pecho, lo que le provocó un traumatismo torácico y facial.El padre de Valentino, explicó lo sucedido. “Nosotros tenemos un palco en el cual tenemos una barra de madera y nose si él se quiso trepar, pero la barra se le cayó sobre el pecho. Eso le generó una pérdida en el pulmón de aire, tiene fractura de mandíbula y un corte en el cachete”, sostuvo el hombre.“En el segundo tiempo del partido, íbamos 3 a 0, y no sabemos por qué una barra de madera se cayó primero en la cara y luego sobre el pecho de mi hijo. Fue un golpazo. Estábamos en el piso 3 y lo bajé por la escalera porque el ascensor no funcionaba. Ahí estaba la ambulancia y lo llevamos de urgencia al hospital de Niños”, indicó aPablo Ledesma, director del efector de salud, confirmó que el niño ingresó con traumatismo torácico y facial y presenta fractura de mandíbula y neumotórax.En tanto, informó que se encuentra internado en cuidados intensivos. "Se mantiene clínicamente estable, y por el momento no necesitó ventilación asistida. Se recupera de esas lesiones y esperamos que en las próximas horas, pueda ser trasladarlo a un servicio con menores cuidados", señaló.Por último, el papá de Valentino dijo que lo que importante “es que se salve”. “El riesgo de vida está, al menos, por las próximas 24 horas”, concluyó.