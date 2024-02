Falleció jugador juvenil de Vélez tras sufrir severo cuadro infectológico

? Lamentamos comunicar el fallecimiento de Yair Rodríguez Pereyra, futbolista de la Octava División (Categoría 2009), debido a un severo cuadro infectológico.



El mundo del fútbol recibió una terrible noticia: Yair Rodríguez Pereyra, futbolista de la Octava División (Categoría 2009) de Vélez, murió debido a un severo cuadro infectológico, según informaron de manera oficial a través de las redes sociales del club de Liniers.“Desde la Institución enviamos las más sentidas condolencias a los familiares y amigos de Yair por esta dolorosa noticia, que enluta no solo a La Fábrica sino a todo Vélez y al mundo del fútbol en general”, publicaron en X (antes Twitter).El presidente de Vélez, Fabián Berlanga, brindó más información sobre lo ocurrido. “Tuvo unas líneas de fiebre los días previos, se lo trató con los médicos del club. Después lo llevaron a hacerse análisis porque no se recuperaba y de repente apareció un cuadro infeccioso que le tomó todo el cuerpo, aparentemente alguna bacteria”, explicó el mandatario de Liniers y destacó: “No está confirmado que sea un caso de dengue, pero puede existir la posibilidad”.Al respecto, continuó: “Lo que llama la atención es cómo la infección avanzó tan rápido como para llegar a ser un caso de dengue. Ayer a la noche intentaron por todos los medios con antibióticos tratar de bajarle la infección pero no hubo caso”.“Fue una cosa muy rápida, todo ocurrió en 48 horas. El chico es de Río Cuarto (Córdoba) y cuando empezó a jugar en Vélez los padres se instalaron en Buenos Aires. Los médicos del club están acompañando la familia”, agregó.Por su parte Ariel Zárate, entrenador de Yair en la Octava División, contó en TN que el chico tuvo dengue aunque destacó que se desconoce aún la causa de muerte. “El miércoles jugó un amistoso, después empezó con un dolor en el aductor, el viernes empezó con síntomas de decaimiento, de vómitos y un par más”, relató el DT y puntualizó: “La madre lo llevó a la clínica y lo dejaron internado pensando que era un cuadro común. El sábado le hicieron el test de dengue y le dio positivo, pero lo que provocó el desencadenamiento fue un foco infeccioso, que fue afectando a otros órganos. Él llegó con el cuadro infeccioso pero el dengue lo potenció”. (Todo Noticias)