Regreso a clases bajo lluvia: anuncian caída de hasta 100 mm en Entre Ríos

Paraná Cayeron más de 40 milímetros en Paraná y se reportaron viviendas anegadas

Sociedad Cayeron 100 milímetros de agua en Viale y la ruta 18 está cortada

De hecho, el último reporte indica que todos los departamentos entrerrianos estarán bajo alerta naranja por tormentas fuertes. En esa línea,, donde “, algunas localmente fuertes o severas. Las mismas”. Se espera que las inclemencias más importantes se den en horas de la tarde.El tiempo en Paraná continuará con bajas temperaturas durante todo el día, donde se espera una mínima de 22 grados durante la mañana, pero se espera que no avance mucho durante el día. Llegaría a los 26º C. Además, habrá vientos del sector noreste que llegarán a estar entre 13 y 22 kilómetros por hora.El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió esta tarde alertas por tormenta, de nivel amarillo, para las provincias de Santa Fe, Jujuy, Formosa, Mendoza, La Pampa, Chaco, Corrientes, Río Negro y Chubut.En la última actualización del sistema de alertas tempranas, el SMN emitió alerta "amarilla" por tormentas para casi la totalidad de la provincia de Río Negro, el este de Chubut, el sur y el oeste de La Pampa y el centro oeste de Mendoza.Las mismas alertas rigen para centro y norte de Santa Fe, oeste de Corrientes, este de Formosa, el este centro y sur del Chaco, mientras que se mantienen para el norte oeste y sur de Jujuy.El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, que estarán acompañadas por ráfagas intensas, ocasional caída de granizo, y principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos.A su vez, se estiman que los valores de precipitación acumulada ronden entre los 15 y los 70 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.Para la población bajo alerta por tormentas y lluvias, el organismo meteorológico recomendó no sacar la basura; retirar los objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por efectos de un rayo; y prestar debida atención, ante la posible caída de granizo.El alerta amarilla implica "posibles fenómenos meteorológicos, con capacidad de daño y con riesgos de interrupción momentánea de actividades cotidianas", precisó el SMN.