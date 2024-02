Feroz temporal en Córdoba: hubo inundaciones y cortes de luz en varias ciudades

Maipú y Buchardo. Las calles de Córdoba últimamente no resisten la lluvia pic.twitter.com/xiJCqNybtu — Seba Vargas (@SebaVargas76) February 22, 2024

En otras zonas

Así bajaba el agua por la calle Dean Funes #Cordoba@andyferreyra pic.twitter.com/Hi48PeoeLm — Nora Nasanovsky (@NoraNasanovsky) February 23, 2024

Una copiosa lluvia, que se precipitó desde este jueves a la tarde en la ciudad de Córdoba, anegó numerosas calles y causó inconvenientes en distintos barrios, aunque no se reportaron heridos.De acuerdo a lo informado a Cadena 3 por la Municipalidad capitalina cayeron entre 70 y 80 milímetros de lluvia en la zona sur y centro, mientras que en la norte, entre 30 y 40 milímetros.“Desde las 18.45, una tormenta ingresó por el sudoeste, desde la zona de Alta Gracia. Hubo calles anegadas y mucha corriente de agua, pero no tuvimos reportes graves: no hay lesionados”, dijo Vignetta.“Los barrios más afectados están en la zona este de la ciudad, desde la avenida Sabattini a la Vélez Sarsfield”, precisó el funcionario municipal.Este viernes se conoció que una familia de Villa Ávalos debió ser evacuada por anegamiento de su vivienda. Los damnificados fueron alojados en la casa de un familiar en barrio Colonia los Pinos.En otro sentido, desde el Palacio 6 de Julio se informó sobre cortes en la avenida Costanera: tránsito cerrado desde el Puente Cantón hasta barrio Juniors y Costanera Sur, desde el Puente Bicentenario hasta el Puente Tablada.El temporal que pasó por la capital cordobesa fue precedido por fuertes precipitaciones en el sur provincial y en el Valle de Calamuchita, donde cayó granizo en localidades como Villa General Belgrano.Tras las fuertes tormentas que azotaron a Córdoba este jueves, se registraron inundaciones en distintas partes de la provincia. Una de las zonas más afectadas fue Alta Gracia. La policía Caminera cerró la ruta Provincial 5 a la altura del kilómetro 22 por acumulación de agua.En otros sectores cayó granizo y hubo caída de árboles y cortes de luz. Villa General Belgrano, Calamuchita, valle de Paravachasca, Río Cuarto y Potrero de Garay fueron otras de las zonas más afectadas.Además, las inundaciones provocaron que algunos autos estacionados se desplazaran por las calles de las distintas ciudades. Algunos videos fueron compartidos en las redes sociales y se viralizaron rápidamente. Fuente: (ElDoce-Cadena3)