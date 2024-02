La provincia de Salta cobrará la atención a extranjeros en hospitales públicos

El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, confirmó hoy que la provincia comenzará a cobrar la atención médica a los extranjeros, “las consultas banales, las que no sean de gravedad para la salud”. Habrá cobertura gratuita en casos puntuales.

En diálogo con Radio Splendid AM 990, el funcionario explicó: “Hoy sacamos el decreto para cobrar atención a los extranjeros, ya que, en estas circunstancias en la que estamos bastante apretados económicamente en la provincia y lo que está pasando en el país, tenemos que tomar este tipo de medidas, reestructurar la economía y cobrarles a los extranjeros.



Además, el ministro comentó que “se les cobrará por cualquier consulta banal, que no pongan en riesgo la vida. Las urgencias van a estar cubiertas que se queden tranquilos. Pero una vez que se estabilice el paciente se verá a quien se le cobra”.

Mangione se encargó de precisar que si una persona es extranjera, pero paga impuestos en Argentina, no se le va a cobrar por la atención médica: “En el decreto entre las residencias”, especificó.



El ministro comentó que, en la localidad de Salvador Masa, que está pegada a Bolivia, en el anterior brote de dengue, el 90% de las camas estaban completas con ciudadanos bolivianos.

“Somos argentinos, damos un gran aporte a este país, somos norteños, gracias a Güemes es que se gestó la independencia. Buscamos justicia, hay instrumentos de grandes costos que están hechos para los salteños, por primera vez compramos vacunas para el dengue, por eso tomamos esa medida”, concluyó el ministro Mangione.