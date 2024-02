Avanza la inusual tormenta tropical por Sudamérica: hacia dónde se dirige

La tormenta tropical se formó en la costa sur de Brasil.

Lo que se formó como un ciclón subtropical frente a las costas de Brasil y se transformó o en tormenta tropical, sigue en su recorrido hacia el sur.Todo parece indicar que la tormenta tropical Akará que se desarrolló cerca de Florianópolis, se está alejando hacia el sur y está próxima a disiparse.La cuenta especializada Estación BCP informó en X que la tormenta tropical está moviéndose hacia el sur de Brasil con vientos máximos de 40/45 nudos. “No afecta al continente”, destacó.Si bien Akará ya podría ser post tropical, “busca volver a desarrollarse”, ya que “la convección está aumentando en el lado este del centro, pero no lo suficientemente bien organizada”.Por su parte, el Instituto Nacional de Meteorología de Brasil (INMET) señala que existe probabilidad de lluvias en la región Sur durante los próximos días, pero no habla de tormentas.En Florianópolis, para el martes fue pronosticado clima inestable durante todo el día y muchas nubes, con temperaturas de entre 29°C y 22°C. No se espera que el panorama cambie hasta el viernes, con máximas durante esos días de 32°C y mínimas de 22°C.La tormenta tropical golpeó la costa sur de Brasil desde el domingo a la noche hasta la madrugada del lunes. Se trató de un episodio “rarísimo” pocas veces desarrollado en el siglo XXI, destacó la agencia meteorológica local MetSul.Se dijo que la tormenta permanecería en mar abierto en todo momento y sin tocar tierra y todo parece indicar que así será hasta la disipación de la misma."Se espera que el sistema se dirija hacia el sur y no hacia tierra en el continente", había especificado MetSul, y eso es lo que estaría pasando ahora.El impacto de la tormenta se habría notado mediante un alto oleaje, lluvias aisladas y, ocasionalmente, tormentas eléctricas localizadas.MetSul describió a Akará como “uno de los raros sucesos ocurridos en la costa brasileña en este siglo”.La última vez que se nombró un ciclón frente a las costas brasileñas fue hace dos años con Yakecan, que fue clasificada como una tormenta subtropical y derivó en la muerte de una persona en Uruguay y otra en Porto Alegre, más allá del millón de personas quedaron sin suministro eléctrico. (Clarín)