Lucho de Banda XXI visitó Elonce y compartió detalles sobre su trayectoria

El reconocido cantante de Banda XXI , Luis Castro, conocido como "Lucho", fue el invitado especial en los estudios de Canal Once, donde deleitó con su voz y compartió detalles sobre su vida y trayectoria.En una entrevista exclusiva, Luis expresó su agradecimiento por el constante apoyo del público hacia la música de Banda XXI : "Estoy muy agradecido porque siempre nos tienen presentes a las canciones de Banda XXI . Siempre están presentes acá, cuando lanzamos algo siempre nos hacen la gamba para que la gente se entere, así que muy agradecidos y un placer poder estar acá".Sobre su relación con Paraná, reveló:Y bueno, ya empecé a venir seguido, al principio no tanto, pero luego comencé a venir más seguido, veníamos a ver a la familia, así que cada dos o tres meses venimos".Consultado sobre su agenda de giras, comentó: "Por lo general, eso es relativo. Hay etapas que sí que son fuertes. Es la parte de noviembre, diciembre, hasta el final de febrero, es bastante fuerte. Pero después baja un poco. Y luego nos aprovechamos para estar en el estudio de grabación, producción, trabajando en eso".También compartió detalles sobre sus inicios en la banda: "Banda XXI cumplió 24 años. Yo comencé en la banda, cuando empezó no como cantante sino armando el escenario.Sobre su permanencia en la banda a lo largo de los años, detalló: "Realmente tengo muy buena relación con Miguel, con su familia. Realmente me abrieron las puertas de su casa, me trataron también como si fuera uno más, y la verdad es que tuve muy buena onda desde siempre, con los chicos mismos, los productores de la banda.