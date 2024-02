Muerte de niño al ingerir veneno: “La dosis era muy tóxica porque no dio tiempo”

Sociedad Falleció niño de seis años por presunta ingesta de veneno para hormigas

Recomendaciones para evitar accidentes domésticos

Avanza la investigación para dilucidar la causa de muerte del niño, de seis años, que habría ingerido veneno para hormigas en lugar de ibuprofeno en la localidad de Federal.Según los primeros datos que arrojó la autopsia, es que la muerte del pequeño se produjo por un paro cardiorrespiratorio agudo, posiblemente provocado por una intoxicación.En este marco, una de las asistentes en el área de Toxicología de Entre Ríos, Analía Corujo, precisó a Elonce que el niño habría consumido “una dosis muy toxica, ya que no dejó mucho tiempo de actuación”.Resta conocer “que tipo de veneno consumió y en qué dosis”, amplió. Acto seguido, ponderó el trabajo del equipo médico del hospital de Federal. “Cuando recibieron al niño rápidamente lo derivaron a un nosocomio de mayor complejidad”.Un niño, de seis años, murió por presunta ingesta de veneno para hormigas. El trágico hecho ocurrió en la localidad de Federal el 20 de febrero.Según se informó, la mamá de Dylan Valentín, por error le habría suministrado veneno para hormigas, gamexane líquido, en vez de ibuprofeno. Al notar lo ocurrido, rápidamente lo llevó al Hospital Justo José de Urquiza de Federal y luego debido al estado crítico, fue derivado en ambulancia al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, donde lamentablemente llegó sin signos vitales.Según los primeros datos que arrojó la autopsia, es que la muerte del pequeño se produjo por un paro cardiorrespiratorio agudo, posiblemente provocado por una intoxicación.La profesional mencionó que “cuando suceden estos eventos, lo que volvemos a recalcar son las medidas de prevención para que no sucedan, sobre todo porque dentro del hogar tienen que estar alejados los plaguicidas, o sustancias toxicas, de los alimentos”.Expresó que los elementos que son tóxicos, es necesario que estén bajo llave y en un lugar de difícil acceso. Además, Corujo precisó que “en todos los hogares hay una práctica frecuente que es trasvasar productos químicos de algún envase de gran tamaño a botellas más chicas y eso es peligroso porque se pueden producir accidentes”.En este sentido, informó que “es necesario evitar tomar medicamentos frente a los niños, porque estos actúan mediante imitación ya que pueden tomar solos. Además, no se les debe decir que toman caramelos u otras cosas, porque esto le genera confusión”.Al ser consultada por el uso de los plaguicidas, mencionó que “es importantísimo que se rotulen bien todos los envases, dejar fuera del alcance de los niños. En cuanto al uso es importante que se lean bien las instrucciones, usen guantes y respeten las medidas para diluirlo”.En el caso de volcarse el plaguicida en la ropa, es necesario que la persona se cambie y coloque la prenda en una bolsa. Y lavarse con agua las zonas donde la sustancia tocó el cuerpo.En el caso de ingesta de sustancias toxicas, sostuvo que “no hay que provocar el vómito, al menos que lo indique el médico, tampoco hay que dar agua ni leche, ya que interfiere en la decontaminación y favorece la absorción de tóxicos”Recomendó que ante esta situación se concurra al médico y llamen a los “números que aparecen en los envases para conocer mejor sobre cómo actuar”. (Elonce)