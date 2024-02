Este domingo se conmemora el Día Mundial del Asperger

El domingo es el Día Mundial y Nacional del Asperger y, por tal motivo, habrá diversas actividades de concientización.Amarú Méndez, responsable de NeuroCEA, dijo aque “el asperger es una condición del neurodesarrollo. Está dentro de la rama del espectro autista. Tiene muchas condiciones y rasgos muy parecidos al autismo de base. Es una condición de vida, no es una enfermedad. No hay medicamento que pueda curar, sino que la persona vive con esto el resto de su vida. Su entorno debe aprender a convivir con esta condición”.“Está dentro de lo que es una discapacidad y lo que es el espectro autista. El autismo tiene un abanico muy grande, no todas las personas son iguales. Muchas personas piensan que el autismo es la persona que no habla, la que se golpea, todos los rasgos que uno tenía hace muchos años y hoy ha cambiado”, resaltó.Aclaró que “el asperger son las personas que tienen un coeficiente intelectual más elevado. Son personas que se conectan desde otra manera, que pueden sociabilizar si fue detectado desde niño, si tuvo una familia que apoyó, una escuela que acompañó esa trayectoria escolar. El asperger es una condición que teniendo los apoyos necesarios, las personas tienen una vida normal como todos”.Indicó que “no hay una estadística a nivel nacional. Nos gustaría saber, porque en el censo lamentablemente no pudimos tener esos datos. Eso nos hubiese ayudado un montón para tener una estadística a nivel nacional. A nivel mundial sabemos que 1 de cada 52 personas está dentro del espectro autista. Si tendríamos datos podríamos ayudar un poco más”.Este domingo “los chicos de Asperger 7, que son adultos, van a hacer un encuentro en Buenos Aires. Entregarán folletería, contarán qué es la Liga Asperger, si tienen dudas, orientan, es concientizar y visibilizar. La idea es que la sociedad comprenda esta condición, que la gente no los vea como sapo de otro pozo, porque tienen los mismos derechos que todas las personas”.