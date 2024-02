WhatsApp anunció la incorporación de una nueva función: de qué se trata

Foto: Archivo

WhatsApp sumará el cambio más grande de su historia: permitirá a sus usuarios enviar y recibir mensajes a personas que no usan su aplicación. O sea que quien utiliza exclusivamente otras apps de mensajería como Telegram o Signal podrán chatear con usuarios de WhatsApp.



Lo que es fácil de explicar es extremadamente complicado de instaurar pero Meta, la empresa dueña de WhatsApp, Instagram y Facebook, ha explicado cómo será este cambio.



CÓMO Y CUÁNDO FUNCIONARÁ LA INTEROPERABILIDAD



La posibilidad de intercambiar mensajes entre distintas aplicaciones no es una iniciativa de Meta, sino más bien una imposición de Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés) que busca evitar los monopolios, razón por la cuál quiere que WhatsApp reciba mensajes de cualquier mensajero.



En declaraciones a la revista Wired, Dick Brouwer, director de ingeniería de WhatsApp, ha explicado: “Será una solución diseñada a partir de la actual arquitectura cliente-servidor de WhatsApp. Esto significa que el enfoque que intentamos aportar es que WhatsApp documente el protocolo cliente-servidor y, así, permita a terceros la conexión directa a nuestra infraestructura”.



La interoperabilidad en WhatsApp permitirá al principio solo mensajes de texto y de voz y también envío de imágenes, vídeos y archivos. Sin embargo, más adelante llegará la posibilidad de hacer llamadas, videollamadas y chats grupales.



Otra aclaración que hizo el directivo de WhatsApp fue señalar que todo esto será opcional para el usuario. Explicó que los que deseen recibir mensajes de otras apps verás los chats en una sección separada ubicada en la parte superior de la bandeja de entrada y se llamará “chats de terceros”.



¿Cuándo se aplicará? Según Meta, comenzará a funcionar en marzo, aunque aún no anunció una fecha exacta, pero probablemente comenzará a implementarse de a poco. (Los Andes)