Un análisis en la sangre podría predecir la demencia diez años antes

Un estudio de muestras de sangre congelada reveló la existencia de proteínas que pueden predecir varias formas de demencia más de diez años antes de que se diagnostique la enfermedad, según informaron este lunes los investigadores del Reino Unido y China.



El estudio, publicado en la revista Nature Aging, forma parte de las investigaciones en curso de varios equipos para identificar a los pacientes con riesgo de demencia mediante un simple análisis de sangre, un avance que muchos científicos creen que acelerará el desarrollo de nuevos tratamientos.



Actualmente, los escáneres cerebrales pueden detectar niveles anormales de una proteína llamada beta amiloide muchos años antes de que se desarrolle la demencia de alzhéimer, pero las pruebas son costosas y a menudo no las cubren los seguros.



"Basándonos en este estudio, parece probable que se desarrollen análisis de sangre que puedan predecir el riesgo de desarrollar demencia en los próximos 10 años, aunque los individuos con mayor riesgo suelen tener dificultades para saber cómo responder", afirma la Dra. Suzanne Schindler, investigadora del alzhéimer en la Universidad de Washington en San Luis, que no participó en la investigación.



El autor del estudio, Jian-Feng Feng, de la Universidad Fudan de Shanghái, señaló que este tipo de pruebas son fundamentales en poblaciones envejecidas como la china, y señaló que está en conversaciones para el posible desarrollo comercial de un análisis de sangre basado en su investigación



En el trabajo, los investigadores de la Universidad de Warwick y la Universidad de Fudan estudiaron 52.645 muestras de sangre del repositorio de investigación Biobank del Reino Unido, recogidas entre 2006 y 2010 de personas que no presentaban señales de demencia en ese momento.



De ellas, 1.417 acabaron desarrollando enfermedad de alzhéimer, demencia vascular o demencia por cualquier causa. Los investigadores estudiaron las firmas proteínicas comunes en estas personas y encontraron 1.463 proteínas asociadas a la demencia, que clasificaron según su probabilidad de predecir la demencia.



Los autores admitieron que su investigación no ha sido validada de forma independiente.



Una proteína que funcionó bien en la predicción de la demencia, la luz neurofilamento, ya se utiliza en la clínica para el diagnóstico y seguimiento de algunas enfermedades como la esclerosis múltiple, dijo Schindler en un correo electrónico.



"Este estudio no incluyó análisis de sangre clínicamente disponibles para la enfermedad de alzhéimer, que probablemente predecirían aún mejor el desarrollo de la demencia debida a la enfermedad de alzhéimer", dijo. (NA)