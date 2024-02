Quini 6: 96 apostadores ganaron más de $925.000 y se acumulan pozos millonarios

No hubo ganadores de los importantes pozos millonarios del Quini 6 este domingo. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron aque el próximo sorteo, en total, habrá en juego 1.350 millones de pesos.En el Tradicional salieron el 08-36-32-16-45-39. Ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante. Acumula para el próximo sorteo $392.662.943.En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 02-14-00-16-08-03. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $440.885.992.Por su parte, en la Revancha aparecieron el 30-14-37-18-34-27. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan $198.840.390.