Realizarán un evento a beneficio de una beba entrerriana que padece cáncer

Se solicita un llamado a la solidaridad a la comunidad entrerriana para una niña de un año y siete meses de Gualeguaychú llamada Génesis Fernández, quien padece neuroblastoma, un cáncer infantil que origina tumores, por lo cual se mantiene internada en el hospital Gutiérrez.



Susana Pereyra, quien es amiga de la abuela de la beba reveló que “se hace difícil todo porque es un tratamiento muy largo. Ya pasó una cirugía donde le sacaron un tumor de su pancita, pero sigue el tratamiento de quimioterapia y la preparación para la segunda cirugía en su cabecita que no sabemos cuándo podrá realizarse porque hay que esperar que se reponga. El papá y la mamá siguen viviendo en una habitación que en su momento les dio la casa de Entre Ríos, está en un hotel cerca del hospital, y se van turnando entre las dos para cuidar a la beba. Los pañales, a veces el ibuprofeno o antibiótico, que la nena también necesita, no siempre hay en el hospital y tienen que comprarlo, la comida para ellos, para todo se necesita dinero”.



Por el momento, no han sido beneficiados con la Ley Felipe, a lo cual la mujer confesó que “sería de una gran ayuda que puedan contar con ese dinero porque tienen al menos para un año allá”.



Ante esta situación y las necesidades de la familia, es que vuelven a organizar un festival a beneficio en las instalaciones del club San Lorenzo de la ciudad de Gualeguaychú. Será el 17 de febrero y la entrada anticipada tiene un costo de $500. Las mismas pueden adquirirse en el mismo club o en los comercios ubicados en Primera Junta 333 y Primera Junta 427.



Invitan también a todos los artistas que quieran sumarse al show y colaborar con el evento



Teléfono de contacto: 3446-677413 (Radio Máxima)