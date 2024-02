Federal latió al ritmo del 49º Festival Nacional del Chamamé

Espectáculos de la primera noche

Video: El Ballet Pago Montielero fue quien dio inicio a la primera noche del Festival Nacional de Chamamé

Testimonios de la gente

Video: Los primeros concurrentes en llegar al Festival Nacional del Chamamé

Video: Yolanda Peña: "Sé que cada uno y cada una que hacen posible esto laburaron mucho"

Video: Hombre lleva asistencia perfecta a las 49 ediciones del Festival Nacional de Chamamé

La 49º edición del Festival Nacional del Chamamé de Federal está en marcha y toda la región lo vive con mucha alegría. El mega evento dio inicio este viernes en el escenario Ernesto Montiel del Anfiteatro Pancho Ramírez.transmite en vivo.Elonce recorrió el evento con móviles en vivo, en el marco de “Nuestras Fiestas”, que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalan a Entre Ríos y la región.fue otra de las artistas que se subió al escenario posterior a Manuel Cruz y no desentonó con una mágica primera noche en Federal.“Así nomás”, “El hornerito”, “Nueva ilusión”, “El cosechero” y “El mingo” fueron algunos de los temas que recitó en compañía de algunos invitados.fue el primer músico en subirse en un conjunto de guitarras acompañados por un acordeón para hacer deleitar al público con cancines del tipo de “General Madariaga”, que es un chamamé de Ernesto Montiel e Isaco Abitbol.Pasadas las 22 horas, comenzó un show de luces sobre el Anfiteatro Pancho Ramírez y luego se dio inicio a un show de baile tradicional por parte delUn grupo de seis parejas se subieron al escenario y demostraron cómo llevan el chamamé en su sangre.Zenón y Susana, oriundos de Paraná, sostuvieron que llegaron a Federal el jueves. Estuvo presente en la bailanta y la definió como “muy buena”. La mujer también tuvo palabras de elogio para el camping y la organización: “Es muy bueno cómo han preparado todo”.María, que es de la ciudad anfitriona del Festival, comentó su experiencia en el evento: “”.Francisco, que llegó con la vestimenta de gaucho,, aseguró. Además, agregó que viene “porque”.Yolanda Peña, quien oficia de concejal en Federal, admitió que “fue mucho trabajo lograr este Festival. Para nosotros fue muy difícil”. Asimismo, agregó que la realización del evento “es el hombro de muchas personas que voluntariamente trabajaron para que esto se hiciera realidad. Logramos las bailantas nocturnas, las peñas, el certamen nuevos valores y el festival mayor que me llena de emoción. Sé que cada uno y cada una que hacen posible esto laburaron mucho, con voluntad y corazón. Eso es motivado por el chamamé y el corazón humano”.“Ahora tengo 63 años y a los 13 años me saqué una foto con el padre de Tarragó Ros”, agregó. También dijo que ahora “vengo a mirar y deleitar la música”.