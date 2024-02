Aumentó el costo del pasaje para el servicio de colectivos entre Paraná-Santa Fe

La tarifa del boleto del transporte interurbano Paraná y Santa Fe se actualizó este viernes y el costo del pasaje pasó de $260 a $497.60 para quienes tengan la Tarjeta Sube.El incremento tomó por sorpresa a algunos de los usuarios del servicio –estudiantes universitarios en su mayoría-, mientras que otros ya se muestran acostumbrados a los constantes aumentos que acarrea la economía argentina. En este caso, la actualización de tarifas implementada por las dos empresas que brindan el servicio, Fluviales y Etacer.En diálogo con, una joven dijo que “es bastante grande la suba, pero se paga igual”.Sobre las subas en el precio de los boletos, un chofer indicó que “nosotros como trabajadores no tenemos novedades de salario, suponemos que habrá una reunión paritaria. La gente a esta altura viene y paga, no dice nada. El que tiene que viajar paga y viaja. Sí viaja menos gente, debe ser por los aumentos y porque la situación económica del país no da para otra cosa”.