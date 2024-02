Robaron y prendieron fuego taller donde trabajan abuelo y su nieto: la historia

La situación que vivió Ramón Elías Ríos, un jubilado de 77 años y dueño de un taller de chapa y pintura, conmovió a la provincia de Córdoba. El hombre fue víctima de dos robos en menos de siete días, en los cuales le llevaron todas sus herramientas. No conformes con eso, los delincuentes decidieron incendiarle su lugar de trabajo.Su testimonio se replicó en los portales nacionales y en los canales de televisión de Córdoba. Ríos reveló que los trabajos que tenía pendientes iban a mejorar su economía de este mes, dado que actualmente percibe una jubilación mínima: “Con esto vivimos con mi señora, ahora no sé qué va a pasar”.Emiliano, su nieto, trabaja con él y se enteró de los hechos mientras descansaba junto a su familia en las sierras cordobesas. “Mi abuelo me llamó el martes para decirme que le habían robado la moladora y la pulidora del taller. Él tiene cáncer y está en tratamiento, por eso esa semana solo abrió dos veces”, explicóEl joven indicó que esa noche también intentaron robarle un vehículo que es propiedad de su abuelo y que tiene guardado en el taller. “Al domingo siguiente, cerca de las 5.30, volvieron a ingresar. Ahí se llevaron todo: pasta de pulir, pinturas, llaves, crickets, tubos, set de llaves, pinzas”, relató.Al no tener cámaras de seguridad en la zona no pueden determinar cuántas personas participaron en los robos. Sin embargo, gracias a los testimonios de vecinos, pudieron saber que esa noche una Renault Kangoo merodeaba la zona. Emiliano cree que allí cargaron todo lo que se llevaron del taller.“Lo hicieron por maldad. ¿Qué necesidad tenían de prender fuego todo el taller?”, se preguntó Emiliano, que contó que su abuelo lo estaba esperando para terminar los autos de dos clientes: un Renault Logan y un Fiat Palio. “Ambos fueron incendiados, quedaron completamente destruidos”, precisó.La teoría de Emiliano es que los ladrones quisieron robarse los vehículos, pero al verse imposibilitados de hacerlo (al que estaba adelante le faltaba la batería) los prendieron fuego.“Calculamos que para comprar todas las herramientas necesitamos más de $3.000.000. Y todavía faltan los gastos materiales, la pintura para reacondicionar todo el taller. Es mucho dinero y no lo tenemos”, explicó el joven.Los vecinos y algunos clientes comenzaron una colecta de donaciones que está siendo dirigida a la cuenta de Ríos. “Hicimos la denuncia y presentamos un video en el que se ve a una mujer caminando por la puerta del taller a las 5.30. Más allá del dinero, quiero que se haga justicia y que todos los que participaron vayan presos”, dijo Emiliano.“Ahora tengo que esperar a ver qué puedo hacer. Me cuesta armar de nuevo el taller por lo que cuestan las herramientas. Tengo que hablar con mi hija porque esto es lo que me ayuda a mantenerme, me daba una mano porque cobro la jubilación mínima”, precisó y contó que vive con su esposa, pero que a pesar de los dos ingresos y ante la crisis económica no alcanza a cubrir todos sus gastos.Además, conmovido por toda la situación, sumó: “Son cosas que duelen, duelen muchísimo, más por como está la situación”. Ante este panorama desolador, Ramón lamentó: “No entiendo por qué. Si vos me dijeras que tengo gente a la que le hice mal un trabajo, bueno, pero no es así”.