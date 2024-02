Elonce en Colón: el recorrido en los stands de la Fiesta de la Artesanía

Sociedad Gerardo y La Sonora se presenta en la sexta noche de la Fiesta de la Artesanía

La 39º edición de la, además de contar con los shows musicales, cuenta con más de 200 artesanos y emprendedores en la sede.estuvo presente en la sexta noche y mostró algunos de los artesanos que estuvieron presentes. Cuenta con gran representación de todas las provincias, como es el caso de Roxana Reinoso, oriunda de Catamarca. Comentó de qué se trata su emprendimiento: “”. El poncho pampa es una de las alternativas que se utilizan para conseguir confeccionar diferentes vestimentas. Además, reveló que esta idea “es un poco la herencia de mi papá, que era artesano en telar y viajaba a la feria. Cuando él fallece, decidimos seguir con mi hermana porque teníamos las prendas, las máquinas, la lana y los telares”. Además, dio a conocer lo que conlleva hacer su trabajo: “Un poncho lleva un mes de trabajo, pero sin el hilado que ya lo compramos.El trabajo en cerámica es otro de los puntos fuertes en el evento entrerriano. Mariela Hoffmann, oriunda de Chaco, comentó hace cuanto asiste a la Fiesta de la Artesanía: “Vengo desde el 2017, siempre feliz de participar, viviendo un predio nuevo que es diferente”.Acerca de su emprendimiento, detalló: “Entre algunos de los detalles, reveló que “el mate es una pieza particular de diseño mía. Es un mate con cámara de aire, no quema la mano. En realidad son dos piezas en una. Nadie quiere usar un mate de cerámica porque se calienta y quema. Logré un diseño de mate de doble pared, entonces tenés una parte interna pequeña que alberga la yerba y otra externa grande, cómoda y calada con diseños”.Darío, por otro lado, describió su oficio: “Hago tornado y juguetes de madera. Empecé a tornear a los seis años y soy carpintero de muebles finos”. Sin embargo, reveló que dejó la carpintería por su otra pasión: “En la carpintería tengo que adaptarme a lo que me piden y en la parte de juguete y artesanía hago el diseño”.