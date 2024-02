Sigue el combate del incendio en Los Alerces: ya se quemaron 7.597 hectáreas

Los brigadistas siguen con los trabajos para combatir el incendio en el Parque Nacional Los Alerces en Chubut que ya arrasó una superficie aproximada de 7.597 hectáreas, aunque las tareas con medios aéreos están sujetas al comportamiento del viento, según informaron a Télam desde la gobernación de la provincia.



"Respecto al parte informativo en horas de la mañana, luego de un vuelo rasante que se hace a diario para poder llevar el plan operativo, podemos decir que los focos siguen activo a la altura de la cabeza del incendio", dijo a Télam la secretaria de vinculación ciudadana a cargo de la logística de recursos y ayuda en terreno, Laura Mirantes, de Chubut.



Asimismo, señaló que los profesionales "están trabajando desde horas muy tempranas de la mañana mientras que los medios aéreos van a trabajar en tanto y en cuanto las ráfagas de viento así lo permitan".



En este sentido, Mirantes explicó: "Cuando tenemos ráfagas intensas de 70, 80 kilómetros, se hace una especie de contraste de vientos, como remolinos, y los aviones no pueden trabajar en esa situación porque están en altura, tienen que descender y en el caso del helicóptero cargan en el helibalde y luego hacen el disparo, una acción que con ráfagas de viento no se puede llevar adelante".



Sobre este tipo de tareas, la funcionaria detalló: "Las avionetas son estructuras muy livianas que al tener que hacer la carga cuando salen tampoco pueden desplazarse con esa posibilidad. Por eso cuando hay ráfagas altas no puede hacerse ese trabajo".



De todos modos, aclaró que "por ahora según la proyección meteorológica hoy el clima acompañaría al desarrollo de tareas de los aéreos, así como también al del recurso humano que trabaja en la línea de fuego", dijo Mirantes y agregó que los vientos intentos "podrían llegar desde la tarde".



En tanto, también describió que "se esperan temperaturas importantes, por lo que es posible que se activen un poco más los focos que estaban más calmos a raíz de la lluvia que hubo en el parque nacional, con la caída de nueve milímetros y en la zona ocho, nueve, sector Percey con tres milímetros", concluyó.



Con respecto a los servicios turísticos habilitados, funcionan normalmente y se recomienda a los automovilistas conducir con extrema precaución en el tramo de la Ruta Provincial 71 que atraviesa el Parque Nacional; dada la gran circulación de los vehículos afectados al operativo.