Térmica de 46º y luego las lluvias: el tiempo para el fin de semana de carnaval

aumente la nubosidad desde el centro del país, generando una masa que avanzaría hacia Entre Ríos

El meteorólogo, Alejandro Gómez, informó a, sobre el pronóstico para el fin de semana largo de carnaval, que abarcará del sábado 9 al martes 13 de febrero. Anticipó que el calor perdurará durante algunas jornadas, luego con las lluvias las temperaturas comenzarán a bajar y los primeros días de la semana próxima se sentirá el "ansiado alivio"."Todavía queda soportar este jueves, donde las temperaturas pueden llegar a valores un poco más altos que los de ayer. Según los registros oficiales no superaron los 38º, la humedad es muy altas: por ello", precisó el meteorólogo aEn este sentido, comunicó que para esta tarde se prevé que "y gradualmente", amplió Gómez.Para el, "el avance del sistema frontal se posicionaría sobre la provincia. Habría una recurrente etapa de inestabilidad, durante la mañana - tarde cony las máximas no superarían los 31º en la zona oeste", anticipó.En tanto, sobre, Gómez mencionó que "la situación de inestabilidad volverá a repartirse durante la mañana y luego por la tarde estaría mejorando. La temperatura podría ascender un tanto rápido llegando a valores de los 32º y con una sensación térmica elevada".sería el mejor día del fin de semana, con un cielo nublado, temperaturas en el orden de los 33º y 34º. En tanto, la situación de inestabilidad podría manifestarse en el norte y este de la provincia", dio cuenta Gómez."Elavanzaría un sistema frontal, proveniente del sector pampeano y sur de Córdoba, que ocasionaría probables lluvias y tormentas, algunas significativas, y generarían un descenso térmico", agregó. De todos modos, aclaró que el calor iría mermando "lentamente" y la próxima semana no será tan sofocante. En tanto, elel cielo estaría algo nuboso.Al ser consultado sobre la ola de calor, mencionó que "se irá apagando de a poco, con temperaturas más soportables. Aún quedan jornadas de temperaturas altas la semana siguiente, pero no con días tan sofocantes como los transcurridos recientemente".Gómez dio cuenta que la ola de calor "corresponde a un juego de sistemas que favorecen la estabilidad y mantenimiento de las altas temperaturas. Se necesita un sistema de baja presión en los niveles superficiales que facilitan el calentamiento de la masa de aire. En tanto en los niveles medios y atmosféricos, se necesitan niveles medios, que mantengan la estabilidad del aire y que no tenga una ventilación".