El "asado perfecto" según la Inteligencia Artificial: todos los secretos

La llegada de la Inteligencia Artificial a la vida de los humanos no solo revolucionó el sector científico y tecnológico, sino que también logró instalarse como una herramienta para conocer todo sobre la astrología y un catálogo completo para encontrar los consejos más efectivos para usar en la cocina.En este sentido, así como hace algunos días, los datos brindados por la IA revelaron que algunos signos del zodíaco pasarán por una ruptura durante febrero, ahora recolectaron las recomendaciones de los mejores chefs y cocineros del mundo y dieron a conocer las técnicas para cocinar el mejor asado.A primera vista, hacer esta preparación parece una tarea sencilla: revisar los cortes más sabrosos, conseguir el carbón o la leña, prender el fuego y dar inicio al ritual preferido de los argentinos para el domingo. Así, aunque se ve fácil, no es una actividad tan simple como se supone, ya que muchas veces el resultado no es el esperado y la carne queda dura o sin tanto sabor.Si sos de esas personas que le encanta hacer recetas con carne a la parrilla, pero nunca encontrás el punto justo para que tu preparación quede impecable, te compartimos los trucos revelados por la Inteligencia Artificial para hacer un asado insuperable.De acuerdo a lo que detalla el análisis del ChatGPT, algo fundamental que no puede faltar si se quiere obtener un asado correcto, es la preparación previa de la carne: dejarla a temperatura ambiente antes de cocinarla es un punto clave y luego aplicarle la cantidad justa de sal gruesa o sal parrillera para exaltar sus sabores naturales.Según la IA, el "fuego es el corazón del asado", por lo que es primordial utilizar leña o carbón de calidad y crear una llama fuerte a una temperatura media-alta, controlando que se mantenga entre 200 a 230 grados, para una cocción perfecta de los cortes.Para hacer la carne, los especialistas recomendaron colocarla en el momento en el que las brasas están en su punto óptimo. No olvidar que los cortes gruesos se cocinan mejor cuando están encima de la llama indirecta.Una vez que el asado ya está sobre la parrilla, se aconseja darlo vuelta solo una vez. Esto asegurará que el sellado será perfecto y ayudará a que se mantenga la jugosidad de la carne. Pueden utilizar un termómetro para medir la temperatura interna de la pieza en vez de tener que cortarla para ver si ya está lista en el interior.Finalmente, la Inteligencia Artificial sostiene que cuando la carne ya está lista y la sacamos de la parrilla, hay que dejarla reposar unos minutos sobre una fuente, para que el jugo se asiente y no se seque con la temperatura del ambiente. No hay que cortarla, apenas sale, porque eso hará que se endurezca más rápido. (Crónica)