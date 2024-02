La banda de la Policía cautivó al público en la Fiesta de la Artesanía en Colón

Feria de artesanos

transmitió en vivo como parte de "Nuestras Fiestas", una iniciativa para difundir eventos culturales y artísticos de la región. La presentación promete realzar el patrimonio cultural de Entre Ríos y añadir un atractivo especial a la festividad.Además de la presentación de la banda, hubo mucho público que disfrutó de una quinta noche que contó con la presentación de Igna Sartori y Maxi Loker y su banda en vivo desde el escenarioLeandro Adrián Bustos, que llegó junto a su familia desde Buenos Aires, dialogaron cony comentó acerca de su emprendimiento: “Hacemos lo que es todo cuchillería. Es todo artesanal, lo hacemos con todo material virgen y hacemos los cuchillos”.Posteriormente, hizo una breve descripción del paso a paso de la confección del utensilio: “Arrancamos con lo que sería la chapa, cortamos, le damos la forma. Eso lleva un tratamiento térmico: hay que calentarlo. Después se pule, se le pone los cabos de madera –aseguraron que son del norte-“. Además, remarcó que “lleva tiempo” terminar el trabajo.Los precios de los cuchillos arrancan con los más pequeños desde 35 mil pesos, suben a $50.000 y los de acero inoxidable se consiguen a $60.000. Por otro lado, aclaró que al ser de acero al carbono, es un material oxidable. “El cuchillo se usa, se lava, se seca y se guarda”, aconsejó para su mantenimiento.Diego Percik, oriundo de Santa Fe, acotó que es un artesano que trabaja con la madera: “Construyo juguetes que funcionan con pequeños mecanismos, movimientos y transformaciones. Esencialmente con madera, alambre, papel y objetos que voy encontrando”.Una de sus obras fue un gimnasta sodero, donde describió el trabajo que se le realizó: “Es la tapa del sifón de soda, corchitos, alambre y tapita. Con un movimiento de un eje que se mueve y hace girar los brazos y mueve todo el cuerpo”. En cuanto a los valores, los juguetes tienen un valor inicial de $2.700 y llega hasta los $16.000.Gregorio Machaca, que arribó desde Jujuy a Colón, habló de su trayectoria en la Fiesta de la Artesanía: “Vine acá desde la segunda edición que se hizo la feria. Son 30 y pico de años cuando se hacía en la 12 de Abril. Colón me trató bien, la gente también y mis artesanías se venden”.“Tenemos cazuelas, jarros, tenemos unos cactus que son para las velas, sahumerios, ceniceros”, enumeró. También hay cerámica negra, donde detalló que se trata “de un estilo muy antiguo que ya se va perdiendo y no lo hacen ya los artesanos”. Comentó que es el mismo material que la cerámica tradicional, solo que se diferencia por ser ahumada.La segunda presentación de la noche fue para el joven de 16 años,, quien mostró un amplio repertorio de canciones folkóricas. También incursionó con algunas del rock nacionalfue la primera en mostrarse por la pantalla de Elonce, que cantó algunos temas muy populares.Como suele suceder en cada presentación, estuvo invadido de gente que no quiso perderse ni un solo segundo de la presentación.Igna Sartori es otro de los representantes entrerrianos que tiene tan solo 16 años y es oriundo de Larroque, expresó su emoción de estar en la Fiesta de la Artesanía:Asimismo, remarcó cuál es el género que lo identifica musicalmente: “Pasé por el melódico y ahora estoy incursionando por el folklore porque siento que nos representa, habla de nosotros y veo que importante es tener en cuenta nuestras raíces, poder contarlas y que la gente se entere de dónde y qué es lo que somos”.Su inicio como artista fue en Islas del Ibicuy, donde quedó seleccionado por los Juegos Evita culturales. “Hice una canción de Aníbal Sampayo, ‘Garzas viajeras’, y tuve la suerte de pasar a los provinciales en Paraná. Ahí repetí el repertorio y quedé segundo con alegría de haber representado a Entre Ríos”.Por otra parte,José Luis Walser, intendente de Colón, adelantó cómo se viene llevando a cabo otra edición de la Fiesta de la Artesanía: “Es una de las noches que planteamos en el esquema que sea gratuita. Tuvimos lunes, martes y miércoles gratuitos. Hoy, con la banda de la Policía de Entre Ríos y la propuesta musical que tenemos es una de las noches más concurrentes”.Por otra parte, mostró su satisfacción por cómo viene desarrollándose la fiesta: “Estamos felices porque hemos hecho una puesta en escena importante para llevar adelante esta 39º edición es esta fiesta. Nos está yendo muy bien. Está siendo un éxito y eso paga un poco el trabajo que se hace. Falta un montón todavía en las puertas de un fin de semana que tiene nuestra ciudad con el 100% de reserva. Tenemos muchísimas expectativas de que los días venideros sea con mucha afluencia de visitantes a nuestra fiesta”.Jueves 8: Hernán Narváez / Gerardo y La Sonora ($1000 residentes, $2000 general).Viernes 9: Nico Mattioli / Catherine Vergnes ($2000 residentes, $4000 general).Sábado 10: Agapornis ($2000 residentes, $4000 general).Domingo 11: Iván Noble / Tambó Tambó ($2000 residentes, $4000 general).