“Es una construcción de 100 años” el techo que colapsó en supermercado

Sociedad Cayó parte del techo de un supermercado en Diamante

Colapsó el techo de un supermercado en Diamante y, afortunadamente, no hubo que lamentar ni heridos ni víctimas fatales como consecuencia del siniestro registrado este martes en calles Serrano y Belgrano.el jefe de Bomberos Voluntarios de Diamante, Luis Ricle.Ricle explicó que se trata de “una construcción originariamente de unos 100 años”. Y según detalló, la tarea de Bomberos Voluntarios consistió “en liberar el espacio y trabajar con maquinaria para sacar paño por paño de todo lo que cayó sobre las góndolas con mercadería”.“Cayó toda una franja de aproximadamente siete metros de frente por 12 metros de largo”, indicó Ricle al evidenciar que “la estructura no tenía impresión de haber estado en malas condiciones; para los años que tenían las maderas, estaban todas muy bien y desconocemos por completo si fue la dilatación lo que produjo el colapso”. “Los dueños del supermercado, que son de nacionalidad china, desconocen por completo qué pudo haber pasado”, reafirmó.En la oportunidad, el bombero advirtió que el accidente “pudo haber sido una tragedia porque es un lugar muy concurrido a diario”. “Ocurrió a las 15.30 y, gracias a Dios, no había nadie porque, además, fue cuando reinaba una temperatura de casi 44º de sensación térmica y estaba como para salir a hacer los mandados”, estimó.“Nos quedamos tranquilos cuando sacamos el último paño de cielo raso y vimos que no había ninguna persona atrapada”, cerró Ricle.