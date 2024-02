Doce provincias bajo alertas por vientos y tormentas

El sur del país se encuentra bajo alertas de nivel naranja y amarillo por fuertes vientos, cuyas ráfagas pueden alcanzar los 120 kilómetros por hora (km/h) en Chubut y Santa Cruz, mientras rigen advertencias por tormentas en algunos sectores de Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, La Rioja, San Juan, Mendoza, La Pampa y Buenos Aires, informó hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).



La alerta naranja, que prevé "fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente", se extiende por gran parte del centro, norte y la costa este de Santa Cruz y el sur de Chubut.



Estas zonas serán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 75 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden alcanzar los 120 km/h, mientras en las áreas costeras de Santa Cruz y Chubut los vientos rotarán luego al sudoeste.



Además, el resto de estas provincias y la costa este de Tierra del Fuego se encuentran bajo alerta amarilla por vientos.



Frente a las advertencias, el SMN recomendó "no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, buscar un lugar seguro bajo techo, comunicarse con los organismos de emergencias locales en caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono".



En tanto, la alerta de nivel amarillo por tormentas alcanza a el centro de Buenos Aires; centro y este de La Pampa; gran parte de Mendoza, San Juan y Jujuy; y el este de La Rioja, Catamarca, Tucumán y Salta.



"En este área se esperan tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica fuerte y ráfagas que pueden superar los 70 km/h", indicó el SMN.



Además, el organismo advirtió que se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.



En estas zonas, el SMN sugirió no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, estar atento ante la posible caída de granizo e informarse por las autoridades.