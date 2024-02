Se aprobó un aumento del boleto de colectivo de Concordia: los nuevos valores

Los nuevos montos aprobados y que comenzarán a regir una vez promulgados e impacten en el sistema SUBE serán los siguientes:

Presidida por Magdalena Reta de Urquiza y la presencia de los ediles de los tres bloques, este martes se llevó a cabo la Sesión Extraordinaria del Honorable Concejo Deliberante, convocada por el Poder Ejecutivo. Se trata de la segunda Sesión Extraordinaria y, primera del año 2024.Los concejales de los diferentes dieron su voto afirmativo por unanimidad para el “Proyecto de Ordenanza de Modificación Ordenanza N° 37.302 Transporte Urbano de Pasajeros"1° Sección Tarifa plana: $365,002° Sección (Tarifa plana +20%): $438,003° Sección (Tarifa plana +40%): $511,004° Sección (Tarifa plana +100%): $730,00Nocturno (Tarifa plana +40%): $511,00Boleto Integrado:1° Pasaje (Tarifa plana): $365,002° Pasaje (+55%): $200,75Menores de 3 años, discapacitados y certificados INCUCAI sin costoBoleto Escolar: $145Al finalizar la sesión la presidente del Concejo Deliberante puntualizó sobre algunos proyectos tratados hoy que, "como lo expresó el bloque justicialista esto es una continuidad de expedientes -refiriéndose al proyecto de implementación de la multa digital y al del centro de monitoreo- que, se iniciaron en la gestión anterior y que se modificaron, se le dio otra impronta y ahora se ponen en práctica. Respecto al proyecto de Ordenanza Centro de Monitoreo aclaró que, "será para monitorear los bienes municipales y no la vía pública", cuestión que le corresponde a la policía de Entre Ríos, subrayó.Respecto a la modificación del Proyecto de Ordenanza que aumenta la tarifa del transporte urbano de pasajeros dijo que, "debo destacar el acompañamiento de todos los bloques, porque sabemos que es un momento económico difícil para todos, pero era imprescindible proceder a modificar la tarifa dado que las empresas no están pudiendo sostener el servicio y no podemos dejar a la ciudadanía sin transporte y a los trabajadores sin su fuente de empleo.Por último, Reta de Urquiza valoró la vocación y actitud de los ediles por el acompañamiento y la responsabilidad que ejercieron a la hora de definir la votación para los distintos proyectos, concluyó.En este sentido desde la presidente del bloque de Más para Entre Ríos, Claudia Villalba señaló que, "desde nuestro bloque acompañamos las modificaciones y proyectos de Ordenanza que solicitó el Ejecutivo porque nuestra misión es legislar con responsabilidad garantizando la gobernabilidad. En cuanto a la aprobación del boleto de colectivos dijo, "aquí también entendemos que tenemos que garantizar que, el cincuenta por ciento de la ciudadanía de Concordia que utiliza el transporte público y, si bien a nadie le gusta los aumentos, en un momento donde los sueldos no acompañan y no soportan más aumentos pero, en esta realidad, en el escenario macroeconómico nacional, nos obliga a llegar a estas acciones”.Desde el bloque oficialista el concejal Felipe Sastre expresó, "sabemos que en otras ciudades se está discutiendo una pauta algo superior a las tarifas aprobadas hoy pero, en Concordia tratamos de que sea del menor impacto posible y, a la vez sostener la continuidad del servicio y que las empresas puedan abastecerse de los insumos necesarios y pagar los salarios. Una ciudad sin servicio de transporte público es poco viable y es el peor escenario posible, porque es inviable. Lo que tratamos con este aumento es que puedan seguir prestando el servicio a la comunidad, finalizó.Por el oficialismo, estuvieron presentes el vicepresidente del cuerpo Felipe Sastre la presidente del bloque Juntos por Entre Ríos, Eliana Lagraña; los concejales Silvina Ovelar, Mauricio Rey, Verónica Del Boca, Enmanuel Godoy; Claudia Villalba presidente del bloque Más para Entre Ríos, sus compañeros, Guillermo Satalía Mendéz, Pablo Bovino y Carolina Amiano, por el Bloque La Libertad Avanza, Javier Aguilar y Yaiza Pessolani. (Apf)