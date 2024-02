Impactantes imágenes de OVNI que captaron en Tucumán: “luego desapareció...”

Una mujer que transitaba por la ruta camino a San Pedro de Colalao, uno de los sitios turísticos más importantes de la provincia de Tucumán, impactó a sus seguidores en redes sociales al publicar fotografías de un presunto Ovni sacadas el pasado jueves 1 de febrero.Las imágenes fueron tomadas por Rina Valle Juárez, quien, durante el primer día de ese mes, alrededor de las 8 de la mañana, vio en el celeste cielo un objeto ovalado, catalogado como un Objeto Volador No Identificado, o mejor conocido por sus siglas: OVNI."Yo venía hacia San Pedro de Colalao, donde tengo mi casita de veraneo y a mitad del camino le saqué fotos a los pájaros que cubrían un árbol hasta que vi una mancha oscura en el cielo, y ahí fue que empecé a fotografiarla pensando que era un pájaro negro, pero luego vi que era como un platillo volador", sostuvo en diálogo con Crónica la mujer. "Todo esto fue mientras mi marido manejaba el auto, él nunca se detuvo", comentó."En ese momento no sentí miedo, pero cuando llegué a mi casa y vi las fotos me llevé una sorpresa grande. En las imágenes se ve clarito todo. Esto tuvo una gran repercusión porque se lo comenté al delegado comunal", agregó, y continuó: "Este óvalo en el aire lo vimos durante 3 minutos y luego desapareció".En los comentarios que recibió en X (ex Twitter), la fotógrafa de este objeto, dio detalles de la experiencia que vivió la semana pasada. “Fue algo increíble que me impactó muchísimo y más aún cuando amplié cada foto y la estudié”, explicó la mujer en la publicación realizada en Facebook.En tanto, completó: “Más aún en la última foto que hice. Se vio la nave y seguí buscando hacia arriba y vi tres puntos más negros que después los divisé a al ampliarlo un poquito era como uno cuadrado y dos redondos. La verdad no dejó de sorprenderme lo que nos pasó a mí y a mi esposo René”. Fuente: (Crónica)