Chubut ofrece $ 5 millones por datos de los autores del incendio en Los Alerces

El incendio en Los Alerces continúa incontrolable

Frente a la dura realidad que está atravesando hace casi dos semanas el Parque Nacional Los Alerces y sus alrededores, el gobierno de Chubut puso a disposición $5 millones de pesos de recompensa para quien aporte datos certeros sobre aquellas personas culpables de iniciar el devastador incendio que ya consumió cerca de 7000 hectáreas.“Este puñado de miserables, delincuentes, tienen que estar presos, no los queremos en la provincia”, aseguró.Según pudo conocer el medio local Económicas Bariloche, quien también se sumará a colaborar con la difícil situación es el secretario de Turismo, Deportes y Ambiente Daniel Scioli, funcionario que aterrizará este miércoles en Esquel para recorrer los campos arrasados por el incendio en El Centinela. Será recibido por el mandatario provincial y las autoridades locales de la ciudad y el parque nacional.Se estima que la hora de su arribo será alrededor de las 15:30, y ni bien llegue mantendrá una reunión con los responsables del operativo de combate. De esta forma, Scioli será la primera presencia oficial del gobierno central desde que comenzó el incendio, hace 12 días. Sin embargo, antes la vicepresidenta Victoria Villarroel, se puso a disposición del gobernador chubutense para las gestiones que puedan ser útiles para la provincia.Además, Nación comprometió un ATN de $1500 millones de pesos que serán utilizados con el fin de continuar combatiendo el fuego.Dicha decisión fue tomada a partir de las gestiones que realizó el mandatario provincial con el ministro del Interior, Guillermo Francos.En este contexto, el gobernador de Chubut destacó el acompañamiento no sólo del ejecutivo central sino también de otras provincias para hacer frente al desastre ambiental que arrasa con vegetación nativa, arbustos achaparrados y arbustos.“Estamos bien” afirmó en cuanto a los recursos humanos y materiales con los que cuentan para apagar las llamas. Actualmente son más de 400 combatientes y varios medios aéreos los que continúan luchando.No obstante, reconoció que el clima ventoso dificulta las tareas y a pesar de los esfuerzos, el fuego aún permanece sin control.Luego de varios días de trabajos contrarreloj, el último parte emitido por el Parque Nacional aseguró que el incendio forestal se complicó en las últimas horas, debido a que el fuego avanzó sobre más hectáreas en dirección a la ciudad de Esquel. Ante este escenario, las autoridades decidieron evacuar de manera preventiva a los pobladores de la parte alta del río Percy.La reubicación temporaria de los vecinos del Alto Río Percy se definió como consecuencia de la dificultad que se presentó para controlar el fuego entre domingo y lunes, debido a las malas condiciones meteorológicas, que lejos de aplacarlo, aceleraron su avance.“Ayer a la tarde tuvo otra explosión el incendio y se fue para el lado de Esquel. No llegó a Esquel, está lejos todavía, pero quemó en esa dirección, así que avanzó un montón más de nuevo”, aseguró ayer el jefe del departamento de Incendios Comunicaciones y Emergencias (ICE) del Parque Nacional Los Alerces, Mario Cárdenas.Y en la misma línea, continuó: “Las condiciones meteorológicas de ayer -por este domingo- nos complicaron. Y sigue habiendo viento, así que, si bien hoy no va a hacer tanto calor, estamos ante un panorama bastante adverso”.La situación es preocupante debido al rápido avance del incendio que se inició el 25 de enero en el Parque Nacional Los Alerces, pero que con el correr de los días se fue extendiendo de manera abismal, arrasando con más de 7.000 hectáreas de bosque nativo.“El sector más complicado sigue siendo el 7, que es el que está cerca de la ruta 259, hoy a nueve kilómetros entre Esquel y Trevelin, que es donde ayer fue el sobresalto más fuerte”, detalló a Télam el intendente del Parque Nacional Los Alerces, Danilo Hernández Otaño. Además, agregó que en esa zona el viento “adquirió las mayores velocidades e hizo que el incendio pasará las líneas, incluso las líneas abiertas con topadora, saltando el ancho de una calle sin ninguna dificultad”.En este contexto adverso en el cual se siguen sumando focos de incendio activos, el Centro de Operaciones de Emergencias Municipales (COEM) trabaja de manera activa, mientras el gobernador chubutense estuvo en contacto con otros pares del país que se sumaron a colaborar.Frente a esta situación el intendente declaró el sábado pasado la emergencia ígnea dentro del ejido municipal a través de la resolución N°178/2024.La misma rige por un plazo 30 de días, ya que afecta directa e indirectamente la zona entre el Parque Nacional y la comunidad de Alto Río Percy.“Los expertos en el tema consideran que la situación podría normalizarse dentro de un mes, siempre y cuando lo permitan las condiciones meteorológicas, ya que aún hay varios focos activos”, se detalló en un comunicado del municipio.Con la resolución se autoriza a la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo a “agilizar cualquier tipo de compra que resultara indispensable, como así también contratar obras necesarias para el combate del fuego”.Además, se especificó que dentro de los próximos 20 días se remitirá al Concejo Deliberante de Esquel un informe acerca de las acciones, recursos y erogaciones resultantes de la presente resolución. Fuente: (Infobae)