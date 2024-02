UTA anunció paro: usuarios se quedarán sin servicio de colectivos el jueves

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros, mantuvieron una nueva audiencia paritaria que fue convocada por el Ministerio de Capital Humano de la Nación.No hubo acuerdo entre las partes y la UTA confirmó un paro de 24 horas para el jueves 8 de febrero en el transporte de corta y media distancia.Durante la reunión, los empresarios del transporte, agrupados en FATAP, indicaron que “atento al estado de situación en que se encuentra el Transporte Urbano de Pasajeros del Interior del País, no es posible formular propuesta de ninguna especie relativa a la pretensión de recomposición salarial".Argumentaron que "el Transporte del Interior ha sido excluido como actividad económica que merezca la atención del Gobierno Nacional, lo que resulta grave e inexplicable, dado que el sector no contará con los aportes del Fondo Compensador, ni siquiera en los importes establecidos para el año 2023, así como también sufre la reticencia de numerosas jurisdicciones provinciales y poderes concedentes municipales para generar una alternativa a una situación largamente explicada y para fijar las tarifas del servicio respetando los contratos de concesión y los sistemas de determinación del precio del servicio que contemplen los reales costos de la actividad”.“Este estado de cosas está provocando que, en numerosas jurisdicciones, los ingresos resulten insuficientes para abonar los salarios vigentes", agregaronDesde UTA, en tanto, rechazaron el planteo y confirmaron el paro para el jueves 8 de febrero. Adelantaron que “de no tener respuesta adecuada a la pretensión sindical, las medidas se profundizarán hasta tanto se suscriba el acuerdo salarial que los trabajadores demandan”.Según se informó desde el gremio, “la Federación empresaria no ha acercado ofrecimiento salarial alguno, manifestando que el Estado Nacional ha suprimido todo aporte al transporte del interior, negándonos el aumento salarial, pese a que la revisión salarial debía haberse dado en 15 de diciembre del pasado año”."En atención a ello, toda vez que se han acordado los salarios para nuestros compañeros del Área Metropolitana de Buenos Aires, bajo la premisa de ´igual remuneración por igual tarea´ se ha resuelto la realización de medidas de acción gremial", indicaron.Resaltaron que "la medida de fuerza es empujada por quienes tienen a su cargo la responsabilidad y la obligación de solucionar la Crisis Estructural de Transporte Federal, y pretenden condenar a los trabajadores del interior a la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios, obligándonos a pelear y perjudicando a los mas de 9 millones de pasajeros que transportamos diariamente en el interior del país. Resultan ellos mismos los culpables por la medida de fuerza dispuesta, ante la falta del acuerdo salarial".Se confirmó también que habrá una nueva audiencia paritaria el 14 de febrero a las 14 horas.