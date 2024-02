Bebita de un año está grave después de ser mordida por una serpiente coral

Una beba de un año está internada en grave estado tras ser mordida por una serpiente coral en La Pampa. La nena estaba en su casa cuando fue atacada por el reptil.

El hecho ocurrió este domingo cerca del mediodía en una vivienda ubicada en la localidad pampeana de 25 de Mayo.

Los medios locales informaron que la menor fue trasladada de urgencia por su familia al Hospital Jorge Ahuad de la provincia.



Por su parte, el padre atrapó al reptil y pudo descubrirse que se trataba de una especie de coral, una de las serpientes más venenosas. Luego la beba fue derivada a la clínica pediátrica San Lucas en Neuquén.

La víctima de un año está hospitalizada en terapia intensiva y su estado de salud es grave. Las autoridades advirtieron a la población sobre la presencia de esta serpiente.



"Las corales son las más coloridas y no son agresivas, si bien su veneno es muy potente, no es común el envenenamiento", explicaron. "Existen unas siete especies de corales, habitan entre la hojarasca y troncos secos. El tamaño varía entre los 0,40 y 1,10 metros de longitud", agregaron.

También divulgaron un mapa con los lugares donde se puede encontrar esta serpiente: sin embargo, La Pampa no está incluida, por lo que generó alerta que haya aparecido en 25 de Mayo. Fuente: (NA)